Más de 7 mil secundarios, sin clases por falta de profesores

En la Ciudad hay, al menos, cursos de dos escuelas que aún no pudieron arrancar el ciclo lectivo

| Publicado en Edición Impresa

Desde el 13 de marzo en Arana (foto) y Tolosa no tienen actividad por falta de cargos docentes - el dia

Los alumnos de 2º año de la Escuela Secundaria Nº 11 de La Plata cumplieron ayer 30 días sin una sola hora de clase. No fue por los paros ni por feriados: no tienen profesores. Ni uno.

Los padres se hartaron y decidieron hacer pública la situación. Y las averiguaciones confirmaron que no es un caso aislado ni mucho menos. Más de 7.500 estudiantes secundarios bonaerenses están en sus casas desde el 13 de marzo, fecha de inicio del ciclo lectivo para ese nivel, por falta de docentes.

El miércoles a la tarde-noche, desde la dirección general de Cultura y Educación dijeron que el caso de la Escuela 11 de Tolosa “se estaría resolviendo en 72 horas, a partir del lunes”.

Afirmaron que el “procedimiento administrativo está en marcha” y atribuyeron semejante demora a “diversas cuestiones”.

Explicaron que cada fin de año se “pasan en limpio” las matrículas para el siguiente ciclo lectivo con el fin de determinar la necesidad de cargos docentes. “Hay casos en los cuales dos cursos se funden en uno (por deserción y repitencia), y otros en los que una división debe desdoblarse por crecimiento vegetativo”, apuntaron.

Lo que sigue lejos de quedar en claro es porqué a un mes del inicio de clases hay cursos que aún no se crearon y miles de chicos en sus casas.

indignacion

“Hay 31 adolescentes sin clase por falta de profesores, entre ellos mi hijo. La dirección del colegio elevó el pedido a la Jefatura Distrital y de allí pasó al Tribunal de Clasificación de la Provincia (donde habilitan los cargos). En ese organismo dijeron que tienen más de 250 casos por el estilo para resolver”, contó a este diario Maura, mamá del establecimiento tolosano, quien habló “en nombre de todos los padres”.

Subrayó: “Estamos muy fastidiosos, molestos. ¿Cómo puede ser que no hayan nombrado al profesor de ninguna de las nueve materias? ¿Cómo puede ser que todavía no hayan tenido una hora de clases?”, se preguntó, profundamente indignada.

Una integrante de la comunidad educativa aseveró que “(las autoridades) no comprenden lo que significa esto para una familia”.

De Tolosa a Arana la distancia es considerable. Pero no si se trata de que los chicos no tengan clases porque el proceso administrativo para crear un curso y asignar a los docentes no esté resuelto a un mes calendario de la fecha de inicio del ciclo.

En la Secundaria 37 de la localidad del sur, otra treintena de adolescentes que en 2016 hizo 4º año aún espera que “se cree el quinto”.

No todos esperan. Muchos ya pidieron el pase de colegio, allí y en Tolosa.