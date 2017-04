Rechazo vecinal al desembarco de más feriantes en Parque Saavedra

Este fin de semana se instaló parte de los puesteros de 1 y 38 sobre el sector de 14 entre 66 a 68

Un grupo de puesteros de la feria de 1 y 38, que fue clausurada semanas atrás, se instaló este fin de semana largo en la feria de Parque Saavedra. La situación generó malestar y rechazo de los vecinos del predio, quienes aseguran que “de artesanos ya casi no se ve nada en la plaza, y el clima está cada vez más denso”. Según aseguraron ayer en la zona, la situación no quedará en una cuestión verbal, ya que están juntando firmas para presentar ante la Municipalidad de La Plata para que haga un control de las “actividades que se ven cada fin de semana y no son del todo buenas para el barrio”.

Los puesteros que estaban en 1 y 38, según se pudo observar ayer, se instalaron en el sector de 14 de 66 a 68 y por 68 entre 13 y 14.

Desde la Municipalidad se había solicitado a los puesteros que fueron levantados de 1 y 38 que se instalen en otras ferias de la Ciudad que están funcionando con habilitación.

NO HUBO BUEN RECIBIMIENTO

Sin embargo, el arribo de los puesteros de 1 y 38 al parque que está frente al Hospital Sor María Ludovica, a la escuela Primaria 11 y al complejo Educativo Castañeda, no fue bien recibido por un grupo de vecinos de la zona.

Según describieron en el barrio, “buena parte de los artesanos que estaban en este parque se fueron porque ya no venden tanto como en otros tiempos, porque la gente no viene como antes y ven cómo avanzan otros puestos que no son de artesanías y tienen mercadería cuya procedencia se desconoce”, indicó una de las vecinas que ayer habló con este diario.

En el barrio que rodea al parque Saavedra también se quejan por la incomodidad que les representa el aluvión de puesteros al predio, porque entre otras cosas, pierden lugar de estacionamiento en sus propias viviendas y la permanencia de los puestos es de varias horas, casi toda la jornada, prácticamente, según remarcaron en el barrio.

UNA FERIA EN LA MIRA VECINAL

La feria de Parque Saavedra viene cosechando distintos reclamos vecinales porque en los “últimos meses ha cambiado la fisonomía. Lo que antes era un paseo para toda la familia, ahora se transformó en un lugar poco amigable, que genera complicaciones para todos, incluso hasta para los chicos que van a la biblioteca que funciona dentro del Parque”, dijo un vecino que, como el resto, optó por no dar su nombre por “cuestiones de seguridad.

RECHAZO EN BARRIO HIPODROMO

Recientemente, vecinos del barrio Hipódromo se reunieron y pusieron el grito en el cielo por la posibilidad de instalar la feria que fue clausurada en 1 y 38 en 38 entre 117 y 118.

En el encuentro vecinal plantearon que vieron a un funcionario que dijo estar a cargo de la feria, estaba acompañado e hizo observaciones en la rambla de 38 entre 117 y 118”.

De inmediato se organizó una cadena de llamados entre los vecinos de la cuadra. Todos coincidieron en rechazar que la feria de artesanos se instalara en un espacio que creen inadecuado para recibir una gran afluencia de visitantes.

Además se destacó que los martes y viernes en ese mismo lugar se realiza la feria de frutas y verduras, lo que causa distintas complicaciones para los vecinos.

“Hicieron mediciones para instalar los puestos, pero después nos juntamos y pedimos que se realizara una reunión con alguna autoridad”, agregó un vecino. Entre los factores por los cuales se rechaza ese emprendimiento en la zona está el tránsito.

Los vecinos consignaron que las estructuras impedirían una visión adecuada para los automovilistas; además apuntaron que podría ser riesgoso para los peatones.

“El espacio no está preparado para ese tipo de actividades que se hacen sábados, domingos y feriados, desde las 11; además no se va a poder ni cruzar la calle”, dijo otro vecino que no se conformó cuando un empleado comunal le indicó que la mudanza a ese espacio podría ser “una salida provisoria”.

Desde la subsecretaría municipal de Desarrollo Económico se explicó que a raíz de las obras que se desarrollan por el paso bajo a nivel en 1 y 38, “la feria de plaza Alsina se ve afectada y por eso estamos trabajando junto a los emprendedores para lograr la reubicación de sus puestos en otras ferias activas”.

Además se invitó a los feriantes a registrarse para obtener su habilitación. “Algunos no se encontraban inscriptos y se busca que desarrollen su comercio de manera legal, ordenada y transparente”, dijo Alvarez.