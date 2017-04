Tapia: "hay que esperar para conocer al nuevo entrenador"

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, dijo hoy que "hay que esperar" para conocer al nuevo entrenador del seleccionado argentino de fútbol, y si bien lo negó. tuvo un acercamiento con Fernando Baredes, el abogado y representante del santafesino Jorge Sampaoli, el actual técnico del Sevilla y el elegido para reemplazar a Edgardo Bauza.

"No sé si es el abogado o no. Y no me reuní con nadie. Nunca estuvo la posibilidad de realizar una reunión acá. Sí, con dirigentes de España. Si es Sampaoli, hay que esperar que termine la competencia. Si es otro DT, de la misma manera.

Venimos de una rescisión con Bauza. Las dos partes hicimos un esfuerzo económico. En su momento se decidirá el DT. Faltan dos meses para que juguemos.

Pronto tomaremos la decisión", expresó Tapia por la señal de TyC Sports.