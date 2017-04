Habló el papá de Araceli Fulles, la joven que lleva dos semanas desaparecida

"La gente que se la llevó, trabajó tan bien que no dejó ni un rastro" sostuvo Ricardo Fulles

El padre de Araceli Fulles, la joven que desapareció hace 14 días en la localidad bonaerense de Villa Ballester, consideró hoy que "la gente que se llevó" a la mujer de 22 años "trabajó tan bien que no dejó ni un rastro". Ricardo Fulles también sostuvo que no cree que "haya algún conocido" involucrado en la desaparición de su hija, ni que se haya ido por sus propios medios porque "para irse tendría que tener motivos o haber estado mal con su propia familia".

El padre de la joven dijo que a dos semanas del hecho "no hay nada" sobre el paradero de su hija, que la última comunicación que mantuvo con su familia, que vive en el barrio Sarmiento de Villa Ballester, partido de San Martín, fue el 1º de abril. Fulles expresó que "no puede ser que no la haya tomado una cámara, que nadie la haya visto porque a las 7 de la mañana", que fue la última vez que se comunicó con su madre, "siempre hay gente en la calle, y nadie tiene información".

"Se sigue buscando pero no tenemos nada. Yo no tengo ni idea qué pasó porque la gente que se la llevó trabajó tan bien que no dejó ni un rastro", apuntó el padre y agregó que "esto no lo puede hacer un conocido, nadie puede ser tan desgraciado de hacerle esto a una familia". La joven pasó la noche del 31 de marzo y madrugada del 1º de abril con amigos a una cuadra y media de su casa pero según relataron las personas que estaban con ella, a las 2 de la madrugada recibió un llamado y se fue a otro lugar.

Sus allegados también precisaron que a las 7 de ese mismo día, Araceli Fulles se comunicó con su madre y le dijo que pusiera a calentar la pava para tomar unos mates porque volvía a su casa del barrio Sarmiento, lo que finalmente no sucedió. La familia indicó que quienes tengan datos certeros para aportar información sobre el paradero de la joven se comuniquen a los teléfonos 911 o al 47398867, el 1526536716 o 1536738118.

A la búsqueda de Araceli se suma la de Luciano Barbeito, un joven de 25 años que también desaparecido el 1 de abril, cuando lo vieron por última vez en la localidad de José León Suárez, también partido de San Martín. "Ya estamos en contacto con la familia y con la Justicia para ver cuáles son los elementos que nos pueden aportar", apuntó Katopodis sobre este caso, en diálogo con radio La Red, donde además expresó que las desapariciones de Fulles y Barbeito "están relacionadas en la fecha, pero no hay nada que los vincule a los dos".