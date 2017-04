Microbasurales: preocupación por suciedad en los barrios

Las montañas de desperdicios ganan espacios en los barrios y existe preocupación vecinal

Síntesis de la falta de una política municipal que se ocupe de erradicar el problema de manera definitiva y de mezquinas prácticas vecinales, los basurales ganan terreno en la Ciudad, sobre todo en los barrios de la periferia donde las urbanizaciones conviven con grandes extensiones de descampados.

A raíz de la gran cantidad de quejas que recibe en esa dirección el Concejo Deliberante, en el cuerpo deliberativo se decidió armar un mapa específico con los puntos más críticos donde se levantan montañas de bolsas con residuos. Los vecinos pueden entrar a esa página virtual y denunciar -adjuntando incluso imágenes fotográficas- la acumulación de desechos que se produce en sus barrios. Tal es el tamaño del déficit en la limpieza urbana que en sólo un día de habilitado el sistema de denuncias se reunieron once reclamos por basurales.

La zona más complicada dentro de la periferia platense es la situada en el sur de la Ciudad, aunque también se localizan focos crónicos en el norte platense, como en la localidad de José Hernández, un sector en que se advierten por un lado dos grandes canteras (514 entre 23 y 25, y 514 entre 25 y 31), recargadas ambas de todo tipo de desperdicios, y por otra parte series de micro basurales que se extienden en la vía pública, principalmente sobre la avenida 131.

El concejal Gastón Crespo impulsó este mapa después de ver que en un panorama más general de reclamos la acumulación de residuos era el ítem que mayor número de denuncias reunía. A esa sección dedicada exclusivamente a los basurales se llega a través de la página web https://goo.gl/xxGeHr y allí los vecinos pueden informar sobre el lugar y las características del rejunte de residuos que no se retira y acompañar los datos con una foto que ilustre la dimensión del problema.

el mapa actual

De acuerdo a lo publicado hasta el momento, el mapa muestra como las zonas de más cantidad de basurales y microbasurales Tolosa, Ringuelet, Hernández, San Carlos, Los Hornos, Villa Elvira y Altos de San Lorenzo.

Entre los basurales de mayores dimensiones denunciados se encuentran, por mencionar algunos ejemplos, el de 5 y 90, 149 y 68, 133 de 515 a 517, 5 y 506, 74 y 29, 122 entre 527 y 528 y 137 y 90. También se observan en el sitio abierto especialmente para los reclamos relacionados con el arrojo de residuos en la vía pública ramblas cuyo espacio verde se encuentra tapizado de bolsas de basura, como es el caso de la avenida 1, de 72 a 76.

En Hernández, por caso, según plantean los vecinos, no pasa como debiera hacerlo según el contrato con el Municipio, el camión recolector, y muchas de las personas que tienen auto cargan las bolsas de residuos de sus domicilios en el vehículo y en sus viajes al caso urbano de la Ciudad la depositan en algún cesto de la vía pública por donde el servicio de Esur es diario. “El inconveniente lo tienen los vecinos que no tienen auto y como no pueden estar trasladando la basura a lugar en los que las bolsas se retiran con seguridad, acumulan los residuos en cualquier esquina”, contó una frentista de la 131 cansada de reclamar por los microbasurales.

Por lo que ve a través de las denuncias -señaló Crespo-, está fallando el sistema de cooperativas pero tampoco cumple el esquema de la empresa Esur, que tiene a su cargo la recolección de residuos de gran parte de la Ciudad. Lo grave no es tanto ya la cuestión estética, aunque es la suciedad es realmente desagradable, sino que esa situación de grandes basurales acarrea insalubridad, porque los vecinos, con esos focos, pueden contraer enfermedades”.

Foco de zoonosis

La exposición a restos de materia orgánica, se sabe, implica riesgos en la salud. Por lo general, los basurales crónicos que se forman contienen todo tipo de desperdicios domiciliarios más plásticos, vidrios, latas, y hasta restos de enseres. Esas elevaciones olorosas atraen animales y alimañas que, contaminadas por enfermedades que se contraen justamente del contacto con los residuos pueden ser transmitidas a los seres humanos.

Osvaldo Rinaldi, presidente del Colegio de Veterinarios de la Provincia, remarcó que los basurales son una fuente de zoonosis compleja y que los riesgos sanitarios en ese sentido son concretos. “A los basurales van muchos perros y también gatos; y además, suele haber roedores. Una de las patologías que pueden tener ahí su origen es la leptospirosis, que se contrae por la orina de los perros y de las ratas. Además, esos lugares son foco de parasitosis: perros y gatos hacen ahí sus necesidades y a partir de ahí pueden transmitir los parásitos a los seres humanos”, precisó el profesional.

La leptospirosis es una enfermedad causada por una bacteria cuyos síntomas son fiebre, cefalea y dolores musculares, óseos y articulares. Puede provocar incluso hemorragias, insuficiencia renal y hasta afectar a las meninges. En tanto, las parasitosis, que pueden ser leves o muy graves, originan infecciones.