CRIBA se metió en semifinales

Eliminó a Deportivo Coreano y ahora se enfrentará a ADIP, en el duelo platense

| Publicado en Edición Impresa

Habrá semifinal bien platense, como muchos esperaban. CRIBA y ADIP, los dos representantes de la Ciudad en el Torneo Federal C 2017, empezarán a definir el pasaje a la final desde el próximo fin de semana, cuando se enfrenten en el partido de ida.

Lo que está seguro es que uno de los dos llegará a la final y jugará por el ascenso al Federal B, algo que no ocurría desde hace cuatro temporadas cuando Everton consiguió el histórico ascenso.

Pero yendo a lo que sucedió ayer en Ensenada, CRIBA llegaba con la ventaja de haber ganado el partido de ida (2-1). Con esa diferencia, salió a enfrentar a Deportivo Coreano, un rival duro y de cuidado, que llegó hasta el Estadio 12 de Octubre con la necesidad de cambiar la historia.

Una vez más y con la jerarquía que lo caracteriza, el azulado sacó adelante un partido difícil, aunque su capacidad individual y colectiva permitió que se llevada la victoria por 2-1, como sucedió hace una semana.

Ezequiel Sosa y Evans Ugwunwa, ambos en el complemento, marcaron los goles del equipo de barrio Aeropuerto. Damián Silva descontó para el cuadro de Lobos, a tres minutos del final. De esta manera, CRIBA se cruzará en semifinales con ADIP, que será local el primer partido.

En la otra llave se medirán Atlético Baradero y Matienzo.

LA SINTESIS

CRIBA (2): Zurlo; Pospisil, Seevald, Rendani y Bustos; Pedroza, Santandrea, Collado y Sosa; Ramírez y Damián Martínez. DT: Novarini/Parrado.

Deportivo Coreano (1): Ammaturo; Cornejo, Ciancia, Córdoba y Gastón Gómez; Casais, Grimoldi y Juan Martín; Cristian Díaz, Silva y Nicolás Marco. DT: Emanuel Amari.

Goles: ST.: 20m. Ezequiel Sosa (C), 41m. Uwgunwa (C) y 42m. Silva (DC).

Cambios: ST, Di Paola por Córdoba (DC), Carranza por Marco (DC) y Muñoz por Cristian Díaz (DC); Soria por Rendani (C), Diego Jaime por Santandrea (C) y Uwgunwa por Ezequiel Sosa (C).

Incidencias: ST. 29m. expulsados Casais, Grimoldi y Ciancia, todos en Deportivo Coreano.

Arbitro: Sergio Méndez.

Estadio: 12 de Octubre, de Ensenada.