Sampaoli dice que no sabe que su abogado se reunió con Tapia

El técnico del Sevilla asegura que no hay ninguna novedad sobre su futuro

| Publicado en Edición Impresa

El entrenador santafesino Jorge Sampaoli dijo que desconoce la reunión que mantuvo su abogado y representante, Fernando Baredes, con el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y afirmó que “no hay nada nuevo” sobre su continuidad en el Sevilla español.

“Les vuelvo a reiterar. Me vinculan seis partidos que quedan para que el Sevilla consiga el objetivo. Mi presente es lo único que me preocupa. Yo no tuve ninguna reunión con nadie y desconozco esa reunión de mi abogado”, expresó el casildense en la conferencia de prensa que brindó desde el estadio Mestalla, tras el empate de Sevilla con Valencia 0-0, por la Liga española. Y agregó: “No hay nada nuevo sobre mi continuidad y después de un partido frenético como el de hoy (por ayer), lo que digo es que me siento muy vinculado a mi equipo”.

De esta manera, Sampaoli intentó despegarse de los lazos que lo vinculan con el seleccionado argentino, ya que es el apuntado por la dirigencia de AFA para reemplazar a Edgardo Bauza, a quien le rescindieron el contrato.

Sampaoli, ganador con Chile de la Copa América 2015, dirigirá sus últimos partidos de la temporada con Sevilla, que lucha por ingresar a la Liga de Campeones 2017/18, y en mayo se juntaría con la AFA para cerrar su arribo al seleccionado.

Durante su estadía en Barcelona, Tapia, si bien lo negó públicamente, se juntó con Baredes para ofrecerle el cargo a su representado e incluso trascendió que el vínculo que firmarían en mayo sería por un año, con extensión automática hasta el Mundial de Qatar 2022.

Además, de avanzar sobre el tema del nuevo entrenador del seleccionado, Tapia mantuvo un encuentro con Lionel Messi, por la sanción que le aplicó la FIFA de cuatro fechas debido al exabrupto que cometió durante el partido ante Chile, por Eliminatorias Sudamericanas.

Messi deberá hacer su descargo el 4 de mayo para intentar que le bajen la pena, al menos, a la mitad.

“Me parece que es importante luego de haber hecho la elección, que el presidente se haya reunido con el capitán. Fue un encuentro positivo, agradable, pudimos charlar. El necesitaba que uno viniera a hablar. Es la primera vez que hablamos después de un momento tan particular, por su sanción y la Selección en Repechaje”, dijo Tapia por la señal de TyC Sports.

Regresando al tema del técnico del seleccionado, y de confirmarse la llegada del casildense Sampaoli al banco del seleccionado, su debut sería el 9 de junio ante Brasil, en Melbourne, Australia, y cuatro días más tarde en Singapur contra el representativo local.

Estos dos juegos serán de preparación para el gran choque del 31 de agosto frente a Uruguay, en el Centenario de Montevideo, por las Eliminatorias, el que sería el debut oficial de Sampaoli como entrenador de Argentina.

En su carrera como técnico, Sampaoli tiene el fresco recuerdo de haberse consagrado campeón con Chile de la Copa América 2015, en definición por penales ante los albicelestes, conducidos en aquella oportunidad por Gerardo Martino.

EMPATE CON SABOR A POCO

En cuanto al partido que ayer, el Sevilla empató sin goles en su visita a Valencia por la 32da. fecha de la Liga de España y con 62 puntos se mantiene en el cuarto lugar, último de clasificación para la Liga de Campeones de Europa.

El conjunto andaluz, que sumó su cuarto partido consecutivo sin triunfos de visitante en el torneo español, tuvo entre sus titulares a Nicolás Pareja, Joaquín Correa y Franco “Mudo” Vázquez, quien sobre el final fue reemplazado por Walter Montoya.

En Valencia, que su ubica undécimo con 40 unidades, jugaron desde el inicio Ezequiel Garay y Enzo Pérez.

Por otro lado, Celta de Vigo (44), conducido por el argentino Eduardo Berizzo y con Facundo Roncaglia como titular, superó a Granada, con Ezequiel Ponce, (20) por 3-0 como visitante.

Finalmente, Betis (34), con el defensor Germán Pezzella desde el arranque, derrotó a Eibar (50), que tuvo a Gonzalo Escalante en sus filas, por 2-0 como local, y lo bajó de la pelea por la entrada a una copa europea. Además, Espanyol de Barcelona (Pablo Piatti fue titular) derrotó por 1-0 en su visita a Leganés, que tuvo en su formación a los argentinos Martín Mantovani y Alexander Szymanowski.

Posiciones: Real Madrid 75 puntos; Barcelona 72; Atlético de Madrid 62; Sevilla 62; Villarreal 54; Athletic Bilbao 53; Real Sociedad 52.