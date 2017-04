Polémica por cruces del Nacional

| Publicado en Edición Impresa

Después de un sábado a pura intriga y desconcierto por la situación particular de la Zona 3, donde no estaba “muy clara” la clasificación de Tala (Córdoba) y CUBA; en la jornada de ayer, el gerente de Competencias y Desarrollo de la Unión Argentina de Rugby, Eliseo Pérez, comunicó como serán los cruces de cuartos de final del Nacional de Clubes A y B.

La determinación terminó “afectando” en particular a San Luis, que pasó de jugar su partido de cuartos de final (el próximo 20 de mayo) ante Newman; tener finalmente como rival a Tucumán RC, en la localidad tucumana de Yerba Buena.

Esto determinó que San Luis sufriera la pérdida de la “ventaja deportiva”, que en la cancha había obtenido el equipo marista, ya que finalizó ubicado en la tabla general como el “mejor de los segundos” del Nacional A.

Aunque, según pudo saber este diario, San Luis pediría una revisión de lo resuelto en el día de ayer, porque se sintieron “afectados” por la determinación de la UAR.

Más allá de esto, los cruces quedaron determinados de la siguiente manera: Regatas (BV) vs Tala RC, Uru Curé vs Belgrano Athletic, Tucumán RC vs San Luis y Newman vs Hindú.

En lo que respecta a La Plata RC recibirá en Gonnet, también el 20 de mayo, a los uruguayos de Old Christians por una de las llaves de cuartos de final del Nacional B.

Los cruces se completarán con Pucará vs Jockey Club (Córdoba); Alumni vs Atlético de Rosario y CASI vs Jockey Club Rosario.