Gremio docente advierte que nueva oferta "esconde un intento de eliminar las paritarias"

La presidenta de la FEB, Mirta Petrocini, advirtió hoy que la propuesta de un acuerdo educativo hasta 2020 que el gobierno bonaerense entregó a los gremios "esconde un claro intento por eliminar la paritaria para el sector y avanzar sobre el Estatuto del Docente".

Petrocini dijo que la oferta de la administración de María Eugenia Vidal se presentó "como un acuerdo integral y profundo, cuando en realidad tiene muy pocas precisiones y pretende que no se discuta salarios hasta 2020, en un contexto tan cambiante de país".

"La propuesta de un acuerdo educativo planteada ayer a los gremios docentes esconde un claro intento por eliminar la paritaria para el sector y avanzar sobre el Estatuto del Docente", sostuvo.

"Una gran parte de la oferta está basada en el presentismo, que no solamente limita el pleno ejercicio de un derecho, sino que se supedita a proyecciones anuales y no a números reales", aseguró en declaraciones periodísticas.

La jefa del gremio detalló que "en primer lugar, el presentismo que propone la Provincia es no remunerativo, es decir que no va al básico y no lo reciben los jubilados; en segundo lugar, se abonará de acuerdo con la disminución interanual de la masa salarial en suplencias, siempre que esa reducción sea de al menos un 10%".

Para Petrocini, "la verdadera discusión acerca del ausentismo debe darse dentro de las comisiones técnicas", como los gremios vienen reclamando hace meses.

"Queremos datos concretos sobre los cuales trabajar, si no, se termina castigando a los docentes por licencias de enfermedades generadas por la propia ineficiencia del Estado", advirtió.

"El gobierno provincial propone un plus por capacitación, pero no se dan mayores precisiones. No sabemos si se considerará la formación universitaria, terciaria, los cursos, las capacitaciones brindadas por el Estado, los cursos pagos", agregó.

Tras afirmar que "las autoridades le dicen a la sociedad que una propuesta a tres años, como la que hicieron ayer, ayuda a que los padres no tengan cada año la incertidumbre por el comienzo de clases", consideró que "la incertidumbre se termina si el Estado se sienta a dialogar con los docentes y no dilata los tiempos".

"No puede limitarse un acuerdo educativo a tres puntos: salario, presentismo y capacitación, se debe debatir acerca de la centralidad pedagógica, los comedores escolares, el sistema de transporte, las condiciones de educar y aprender, las nuevas tecnologías, recursos materiales y humanos, cobertura de cargos, entre otros. Ese es el verdadero debate", aseveró.

Destacan el "diálogo"

Por su parte, el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, destacó hoy que ganó el "diálogo" en las negociaciones salariales con los docentes, pese al rechazo a la nueva propuesta, porque los sindicatos del sector "no lanzaron a un paro" tras la fracasada reunión paritaria.

"Creemos que lo que ha ganado en este caso es la predisposición al diálogo", dijo Finocchiaro en declaraciones a la prensa. Consultado sobre cuándo se retomarán las reuniones paritarias en medio de un conflicto que ya tuvo 16 días de huelga, respondió: "nosotros hoy vamos a trabajar para dar la nueva fecha de convocatoria y ver de reunirnos con ellos (por los dirigentes sindicales)".

En tanto, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, también resaltó hoy la "instancia de diálogo" que hay entre el Gobierno y los sindicatos docentes para llegar a un acuerdo salarial, luego de que los gremios "no" salieron a declarar un paro en medio de las negociaciones.

En ese marco, Lacunza defendió la nueva propuesta realizada ayer por la administración de María Eugenia Vidal en los haberes de los maestros, al sostener que es "lo mejor" que se puede ofrecer para "darle previsibilidad en sus salarios, y para que los padres y alumnos no tengan la angustia en cada inicio del ciclo lectivo respecto a las clases".

"Creo que es la primera reunión (por la de ayer) que no salen los sindicatos y declaran un paro, en ese contexto que estamos es un paso adelante, ya que antes había un rechazo visceral, y ahora se alienta la construcción de un diálogo".

"No pretendemos que nuestra propuesta sea una imposición, es una negociación, queda abierta con el cuarto intermedio en la instancia de diálogo", consideró Lacunza.