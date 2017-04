Lorenzetti anunció que demandará a Carrió por "daños"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que se ve "obligado a defender su honor y el de las personas que lo rodean"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, anunció hoy a la diputada oficialista Elisa Carrió que le iniciará una demanda judicial por “daños” a raíz de sus afirmaciones públicas en las que lo cuestiona personal y funcionalmente.

Lorenzetti argumentó que “como ciudadano obligado a defender su honor y el de las personas que lo rodean”, debía enviarle una segunda carta documento a Carrió, “habiendo vencido el plazo otorgado en la carta anterior” para que se retractara.

El ministro adelantó que “no habiendo cesado su conducta”, le iniciará “acción de responsabilidad civil por daños". "Usted persiste en esa actitud difamatoria, pese a que tiene pleno conocimiento del rechazo de sus denuncias en sede judicial", se quejó.

La carta documento rechaza “todas las acusaciones” que formuló Carrió, en tácita referencia a las declaraciones que pronunció en el programa de Mirtha Legrand el fin de semana pasado. Además, Lorenzetti le adjudicó a Carrió: “Usted ha intentado modificar el sentido de sentencias del tribunal cuando una de las partes es persona de su amistad”.

El presidente de la Corte aludió también a la reapertura de una causa judicial sobre viajes y propiedades de la diputada oficialista. “Pretende que los jueces no investiguen su patrimonio, ya que es evidente que su último ataque pretende que yo incida sobre la decisión de jueces de grado, lo que me está prohibido… No tengo ninguna relación con la denuncia penal que ha mencionado, ni conozco los hechos, ni pongo en duda su honradez ni su honor”, embistió.

Lorenzetti le reprochó a Carrió el inicio de “una suerte de guerra política” pero le advirtió: “No participaré”. “No contestaré en forma pública, y espero que usted haga lo mismo, porque debemos respetar las instituciones y seguir el camino de la ley. Lamento profundamente esta situación que no he promovido en ningún momento”, resumió.