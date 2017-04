Un fuerte respaldo de Macri a Carrió ante denuncias judiciales

Se da en el contexto de las definiciones de las candidaturas para las elecciones legislativas

El presidente Mauricio Macri salió ayer a respaldar a la diputada nacional de la Coalición Cívica y socia de la alianza oficialista Cambiemos, Elisa Carrió, frente a las denuncias judiciales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y en medio de las definiciones de las candidaturas para las próximas elecciones legislativas.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el Presidente afirmó: “Quiero dejar claro mi respaldo a la Dra. Carrió frente a las denuncias judiciales que se le han hecho”.

En un segundo mensaje, Macri enfatizó: “Conozco la honradez de Elisa Carrió y su calidad moral. Confío plenamente en ella”.

Si bien “aún no hay fecha” para una reunión, el Presidente y Carrió tienen previsto mantener un encuentro a solas en los próximos días para definir si la diputada compite por la Ciudad o si decide ir a la justicia como “una ciudadana común” para no tener fueros en caso de que avance la causa en su contra, indicaron a voceros de la legisladora.

LAS DENUNCIAS

La última semana la Justicia decidió reflotar una causa por supuesto enriquecimiento ilícito en contra de Carrió que había sido cerrada.

Luego de la reactivación de esa denuncia, la diputada ligó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, con dichas acusaciones y renovó sus duras críticas.

Se trata de una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito que hicieron un comerciante de Pilar y un abogado en contra de la dirigente de la CC-ARI por un viaje de 2016 a Estados Unidos.

También la vicepresidenta Gabriela Michetti en su cuenta de Twitter expresó su “total respaldo a Elisa Carrió ante las denuncias judiciales. Confío en su honestidad y su calidad moral”, pese a que ayer dijo no “compartir” las acusaciones de la diputada contra Lorenzetti (ver aparte).

El apoyo público del Presidente surgió luego de que Carrió revelara, con reproches a la dirigencia de Cambiemos, que no será candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires y puso en duda si lo hará por la Ciudad.

Justamente, el PRO quiere que Carrió sea candidata a diputada por la Ciudad para dejar fuera de juego al ex embajador argentino en Estados Unidos Martín Lousteau que expresó sus intenciones de competir por ese mismo distrito.

Carrió aclaró que no será candidata a senadora porque tenía que “elegir domicilio” entre la Ciudad y la Provincia y “María Eugenia (Vidal) no desea que yo sea senadora y acá lo más importante es sostener el gobierno de María Eugenia”, dijo.

Se quejó además de que “el PRO decidió que la provincia de Buenos Aires sea solo del PRO”.

Carrió también contestó “no sé” cuando le preguntaron si en ese caso iba a postularse a diputada por la Ciudad e incluso puso en duda su futuro electoral al cuestionar la causa que se reactivó en su contra en la justicia.

“Lorenzetti me acusa por enriquecimiento ilícito (cuando pagó) 500.000 pesos por ganancias” por la venta de sus libros y sus clases, advirtió la socia de Cambiemos y remarcó que “si esto sigue así, no me candidateo. Me presento ante la justicia sin fueros, como una ciudadana común”.