El viernes arranca la serie contra Viedma

Los dos primeros partidos serán de visitante. En el Poli se medirán el miércoles 26. En caso de quinto juego irá el 1 de mayo, en Río Negro

El Departamento de Competencias y la Secretaría Técnica de la Asociación de Clubes de Basquetbol dio a conocer ayer la fecha de disputa de los playoffs de los cuartos de final del Torneo Nacional de Ascenso. Como era sabido, el rival del cruce de Gimnasia será Deportivo Viedma, que se quedó con el número “1” de la fase regular de la Conferencia Sur y pasó directamente a esta instancia sin jugar la reclasificación.

La serie, al mejor de tres partidos, arrancará el viernes y continuará el domingo, en el Polideportivo Municipal Angel Cayetano Arias de Viedma (tiene una capacidad para 2.500 personas), en Río Negro. El juego se trasladará a La Plata, el miércoles 26 del corriente. En el supuesto de un cuarto partido tendría lugar el viernes 28, en el Polideportivo de calle 4; mientras que si se tuviese que recurrir a un quinto juego este se disputará el 1 de mayo en Rio Negro.

En la fase regular, Deportivo Viedma y Gimnasia jugaron en dos oportunidades. En ambos casos, el triunfo le correspondió al equipo del Sur con la particular de que sendas victorias fueron en tiempo suplementario: 96-93 (en Río Negro) y 102-97 (en La Plata).

En lo que respecta a los otras llaves de la Conferencia Sur se detallan a continuación: Huracán de Trelew vs (vencedor de Atenas Carmen de Patagones vs Rocamora), Estudiantes de Olavarría vs Petrolero Argentino y Parque Sur vs Platense.