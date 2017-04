Baby Etchecopar arremetió con todo contra Jorge Rial

En su programa radial quiso aclarar la polémica frase sobre el crimen de Micaela García y terminó dilapidando al conductor

Baby Etchecopar fue en los últimos días fuertemente criticado por sus declaraciones sobre el crimen de Micaela García, cuando dijo públicamente que si una nena "de 12 años sale mostrando las tetas, con un tatuaje, y haciendo trompita, hay una provocación".

Este martes, el conductor quiso aclarar su frase durante su programa de radio y dijo que fue malinterpretado y se generó una “campaña despiadada” en su contra.

"Yo nunca dije ni diría que la mujer está buscando. ¿Cómo voy a decir semejante boludez? Y no me canso en todo el programa de desmentirlo. Yo me hago cargo de lo que digo, no de lo que no digo y quieren que yo lo haya dicho. No sean hijos de puta. Es un golpe bajo y de cobarde”, indicó.

Etchecopar se fue del tema cuando vio que en el programa de Intrusos anunciaban que hablarían en el piso de las “repudiables declaraciones” del conductor , y disparó contra Jorge Rial.

“Decime, vos como papá de dos nenas ¿en qué estás en desacuerdo con lo que yo dije? A lo mejor me equivoco. Discúlpame, pero sinceramente ¿donde está el Pelado Cordera acá dentro? Al final creo que dije a la nena de 12 años no hay que dejarla salir en pelotas a la calle porque siempre hay un degenerado”, empezó diciendo Baby.

Y siguió: "Voy a pasar el audio para que escuche Rial y que la gente opine. Si estoy equivocado pediré disculpas y si no que me pidan disculpas. Yo creo que es mejor esto que vender mujeres ¿no? Y que te lo perdone un juez federal. O que vender en una revista en la página del medio a una mina en pelotas para que te llamen y te la pidan”.

"Yo nunca lleve a mis hijas a pasear con putas por Europa. Conmigo no te metas. Nunca le corté un mechón de pelo en la peluquería a mis hijas, en la peluquería de Unicenter, porque no se querían cortar el pelo, y nunca les hice la vida imposible, ni las expuse para tener publicidad. Conmigo no te metas porque para mí no existís. Y no trates de instalar una idea en la sociedad porque estás enojado con (Agustina) Kämpfer, chupándole el culo a la Kämpfer y a la Niña Loly. Si vos tenés vocación de cornudo, yo no", expresó.

Su descargo, furioso, finalizó: "No entiendo. Jorge Rial, con los papelones públicos que ha hecho. Siempre con trolas, siempre con minas, presentándolas a las hijas, sacándolas, poniéndolas. ¿Cómo es posible que él hable de la gente? ¿Cómo a esta altura de tu vida, en vez de retirarte, te seguís metiendo en la vida de la gente? Le cagaste la vida a todo el mundo 20 años. Te metiste en las sábanas de todos el mundo, hablaste de todos, menos de los cuernos tuyos. Te dejó tu mujer, te dejó Kämpfer, te dejó la Niña Loly. Rial, Tenés que tener un poco de vergüenza. No podés hablar de la gente, hablá de vos".