Nazarena Vélez quiere ver preso a Fede Bal

Recientemente, la Justicia decidió sobreseer a Barbie Vélez y a Federico Bal por las denuncias que se realizaron mutuamente por hechos de violencia, pero esa decisión no dejó para nada conforme a la madre de la modelo.

En declaraciones televisivas, Nazarena Vélez aseguró que quisiera ver preso al ex novio de su hija."Me encantaría, pero sé que son dos años y cuatro meses. Menos de tres años podés ir a hacer tareas y a la miércoles… Pero al menos quiero que la gente sepa todo lo que sufrió mi hija. Por la cantidad de mujeres que mueren. A mi hija durante un año la trataron de loca. La mayoría de la sociedad se ha puesto del lado de él", afirmó la mediática.

"Apelamos con el doctor (Gabriel) Iezzi. Obviamente que me parece injusto, como me parece injusto que saquen antes a violadores de la cárcel, como el Padre Grassi, que sé yo… Esto es irreal. Aparte si me decís él quedó sobreseído y culparon a Barbie de algo. Pero fue como que acá no pasó nada. Fue como muy raro", detalló Nazarena.

Y continuó: "Las máscaras se fueron cayendo, todo parecía una locura y se fueron mostrando un montón de cosas que Barbie había contado (...) Lo único que salió de la Justicia, no de parte nuestra, sino de los jueces y los peritos de ambas partes es que Barbie esa noche había recibido golpes, eso se tiene que pagar de alguna manera".

Nazarena pidió que se sepa la verdad para “sentir calma” y explicó que su hija “no laburó un año, la pasó muy mal”.

Y finalizó: “Una mujer que es golpeada se siente una mierda, humillada. El año que perdió Barbie no lo recupera, pero tiene mucho por delante".