La estadounidense llamada Laura Miller que pidió que dejen de llamarla “chorra”

“Queridos argentinos: por favor, dejen de tuitearme 'chorra'. Me confunden con otra persona”. Ese fue el mensaje que emitió ayer a través de la redes sociales la columnista y escritora estadounidense Laura Miller.

El mensaje estuvo dirigido a los millones de usuarios argentinos de la red social del pajarito que lanzaron críticas despiadadas contra la cantante argentina Laura Miller por la detención de su marido quien presuntamente sería el responsable de un robo millonario al Municipio de 25 de Mayo.

Dear Argentinians: Please stop tweeting “chorra” at me. You have me mixed up with somebody else.