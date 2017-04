Feb advierte por intento de eliminar la paritaria: cruce con el Gobierno

Dicen que proponer un aumento a 3 años equivale a anular la discusión salarial. La Provincia lo niega

El día después del rechazo unánime de los docentes a la nueva oferta de aumento que les hizo el gobierno bonaerense, la presidenta de la Federación de Educadores (Feb), Mirta Petrocini, salió con los tapones de punta contra el “acuerdo educativo” 2017-2020 que presentaron los funcionarios provinciales: “Esa propuesta esconde un claro intento por eliminar la paritaria para el sector y por avanzar sobre el Estatuto del Docente”, disparó.

La postura de la dirigente fue tan dura que provocó la respuesta del director general de Educación, Alejandro Finocchiaro. “No hay nada que lleve a pensar que se quiere eliminar la paritaria. Nuestra propuesta a tres años se realiza en el marco de la paritaria”, aseveró, y añadió que es “una proposición y los docentes tienen derecho a rechazarla”.

Cabe recordar que la administración de María Eugenia Vidal propuso un 20% de aumento para este año en cuatro cuotas (la oferta anterior, de 19%, era en tres); $750 no remunerativos por cargo para “compensar” la pérdida de poder adquisitivo del 2016, y una suma indeterminada en concepto de presentismo, condicionada a que baje el ausentismo.

Pero el esquema propuesto bajo el título de “acuerdo educativo” incluyó además un incremento para 2018 equivalente a la inflación del año próximo “más un 10% de esa inflación”, y el adicional anual por presentismo sujeto a la baja del ausentismo.

Igual fórmula para 2019: suba equivalente a la inflación más el 10% de “esa inflación”.

hasta 2020 sin paritaria

Mirta Petrocini subrayó que “la oferta se presenta a la sociedad como un acuerdo integral y profundo, cuando en realidad tiene muy pocas precisiones y pretende que no se discuta salarios hasta 2020, en un contexto tan cambiante como el de nuestro país”.

La jefa de la Feb enfatizó que “una gran parte de la propuesta está basada en el presentismo, lo cual no solamente limita el pleno ejercicio de un derecho, sino que lo supedita a proyecciones anuales y no a números reales”.

“En primer lugar, el presentismo que propone la Provincia es no remunerativo, es decir que no va al básico y no lo reciben los jubilados. En segundo lugar, se abonará de acuerdo con la disminución interanual de la masa salarial en suplencias (reducción del ausentismo), y siempre que esa reducción sea de al menos un 10%”, explicó Petrocini.

Finocchiaro, por su lado, señaló que el Ejecutivo “insiste con el presentismo” porque lo considera “un premio para la mayoría de los docentes que va a trabajar cotidianamente”.

Petrocini puntualizó que “la verdadera discusión acerca del ausentismo debe darse en las comisiones técnicas, tal como lo venimos exigiendo hace meses. Queremos datos concretos sobre los cuales trabajar, si no, se termina castigando a los docentes por licencias de enfermedades generadas por la propia ineficiencia del Estado”.

“provocan la incertidumbre”

La titular de la Federación afirmó que el “difuso” e “impreciso” planteo del gobierno no puede llamarse “acuerdo educativo”.

“Las autoridades le dicen a la sociedad que una propuesta a 3 años, como la que hicieron el lunes, ayuda a que los padres no tengan cada año la incertidumbre por el comienzo de clases. La incertidumbre se termina si el Estado se sienta a dialogar y no dilata los tiempos”, dijo.

El titular de Educación sostuvo, en efecto, que el objetivo del “acuerdo educativo es terminar con la incertidumbre. De esta forma se beneficiarían tanto los docentes como las familias”, opinó y explicó que “la idea es poder pasar a debatir otros temas importantes. La ley provincial abarca temáticas variadas, no se limita estrictamente a lo salarial. Nosotros queremos poder discutir sobre, por ejemplo, cómo mejorar la calidad educativa en la Provincia”, amplió.

Para Mirta Petrocini el pretendido acuerdo “se limita a tres puntos: salario, presentismo y capacitación. Se debe debatir acerca de la centralidad pedagógica, los comedores escolares, el sistema de transporte, las condiciones de educar y aprender, las nuevas tecnologías, recursos materiales y humanos, cobertura de cargos, entre otros. Ese es el verdadero debate”, remarcó.

Finalmente, la dirigente indicó que “también se propone un plus por capacitación, pero no se dan precisiones. No sabemos si se considerará la formación universitaria, terciaria, los cursos, las capacitaciones del Estado, los cursos pagos. Es una nueva falta de datos en esta pretendida profundización de la discusión educativa”.