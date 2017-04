El Pincha derrotó a Arsenal y quiere dar pelea

Con goles de Javier Toledo y Augusto Solari el conjunto de Vivas se impuso por 2 a 0 aunque sufrió algunos sobresaltos que pudieron haberle complicado la tarde

Por NICOLÁS LAMBERTI

Estudiantes necesitaba vencer a Arsenal en condición de local para no seguir perdiendo terreno en la tabla y lo logró. Si bien el juego que mostró el León, sobre todo en el complemento, lejos estuvo de ser el ideal, golpeó en un momento justo y construyó una victoria trabajosa que ahora lo ubica a seis unidades del líder Boca.

Fue 2 a 0 en 25 y 32 con los goles de Toledo (otra vez) y de Augusto Solari, quien pesa haber estado en duda hasta último momento, redondeó un buen partido.

El juego comenzó con el Pincha siendo el protagonista, teniendo el control de las acciones y buscando atacar al rival por las bandas, sobre todo por el costado del mencionado Solari,

Hasta que a los 15, el León rompió el marcador. Juan Otero bajó un centro por la izquierda, cedió para Toledo, y el delantero giró dentro del área para sacar el remate de zurda que se escurrió por entre las manos del arquero Pellegrino.

La visita, que en el inicio mostraba poco en el trámite, empezó a crecer de la mano de Brunetta y pudo arrimarse con un tiro libre del mismo volante que se fue alto. Tras cartón, Andújar falló en un centro pero el balón no encontró destinatario a sus espaldas.

Pero los de Grondona fallaban bastante en defensa y el conjunto de Vivas se codeó con el segundo tanto con un buen disparo de Lucas Rodríguez que se estrelló en el travesaño.

Arsenal, que en el ataque era un poco mejor que en el fondo, le contestó con otro tiro libre de Brunetta que se fue apenas por arriba.

El primer tiempo no tuvo mucho más para mostrar y el León se fue al descanso con la ventaja, luego de unos primeros 45 minutos que fueron parejos más allá de que el Pincha fue un poco más agresivo que el visitante.

PUDO HABERSE COMPLICADO

En el complemento, Estudiantes comenzó a regalar un poco de terreno y los del Viaducto empezaron a animarse un poco más aunque sin poder lastimar.

Casi de movida, el ex albirrojo Lucas Wilchez la quiso poner por encima de Andújar, pero el arquero retrocedió tras sus pasos y se quedó con el balón.

Sendas corridas de Tití Rodríguez por izquierda amenazaron con terminar en gol pero las culminaciones de las jugadas nos fueron las mejores. Primero atrapó Pellegrino un centro que salió al primer palo y después la pelota cruzó toda el área si encontrar un receptor.

A los 14 se proyectó Facundo Sánchez y rompió líneas para tirar un centro a la cabeza de Toledo pero la definición del delantero no fue buena y la pelota murió en el techo del arco. Fue lo último que hizo el punta en la cancha, porque Vivas optó por dejar a Otero como única referencia de ataque y metió otro volante: Bautista Cascini, a fin de reforzar la zona media.

Arsenal tuvo servido el empate a los 19, cuando Fragapane se vio beneficiado por un rebote y enfrentó a Andújar pero demoró un tiempo más y la pelota dio en el pecho del arquero y salió al tiro de esquina.

Ese mismo córner fue mal ejecutado por la visita y el Pincha lo aprovechó a la perfección. El albirrojo salió rápido de contra con una escalada de Ródriguez, quien se mostraba notoriamente mejor que en la primera parte, y Augusto Solari terminó definiendo cruzado para anotar el 2 a 0 luego de haber sido el protagonista del rechazo en su propia área.

Arsenal no bajaba los brazos y merodeaba el gol pero fallaba en la definición. Primero se aproximó mediante un cabezazo de Julio Rodríguez que se fue por sobre el horizontal. Y después el mismo Rodríguez, tras una buena triangulación de la visita, sacó un puntazo de zurda que atrapó Andújar. Unos minutos más tarde, el arquero albirrojo falló en un centro pero se repuso y privó al visitante del descuento.

Una nueva jugada de Arsenal llegó en el minuto 38 y fue con un cabezazo del grandote Boghossián que se fue muy cerca del caño derecho del arco estudiantil. La última estuvo en los pies de Fragapane y tampoco pudo ser porque el remate violento del delantero dio en la parte externa de la red.

Se consumieron los tres minutos de descuento que otorgó el árbitro Penel y el Pincha cantó victoria. El conjunto de Vivas no jugó bien pero no es menos cierto que sus competidores en la tabla no juegan mejor y la pelea sigue.

Síntesis

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desábato y Sebastián Dubarbier; Augusto Solari, Santiago Ascacíbar, Israel Damonte , Lucas Rodríguez: Juan Ferney Otero y Javier Toledo. DT: Nelson David Vivas.



Arsenal: Fernando Pellegrino; Sergio Velázquez, Marcos Curado, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Renso Pérez, Lucas Wilchez, Leonardo Rolón y Juan Francisco Brunetta; Fragapane y Rodríguez.. DT: Humberto Grondona.

Goles: PT: 15' Toledo (E); ST: 20' Solari (E)

Cambios: PT: 44' Rolón por Botinelli (A); 10' Bazzán por Milo (A); 16' Cascini por Toledo (E); Boghossian por Brunetta (A); 24' Talpone por Solari (E); 29' Aguirregaray por Dubarbier (E)

Amonestados: Sánchez, Desábato (E); Brunetta (A)

Cancha: Estadio Ciudad de La Plata