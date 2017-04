Un calvario en la sede del IOMA para retirar la nueva credencial magnética

Una manzana de cola y más de tres horas de espera que recibir el carnet. Penurias para 1.700 jubilados

Hubo quienes llegaron a las cinco de la madrugada, cuando el operativo empezaba a las ocho. Otros que fueron y no tenían que ir. Unos cuantos que no aguantaron más las penurias y se marcharon sin retirar lo que habían ido a buscar. No faltó quien tuviera que pasar al baño en la casa de un vecino o pedir un refresco para renovar las fuerzas. Y muchos, muchísimos, más de 1.700 jubilados, que debieron soportar un calvario para recibir, ayer a la mañana, la credencial magnética del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA): colas de casi una manzana y esperas de más de tres horas para retirar el nuevo carnet.

El operativo de distribución, paradójicamente, había sido fijado un sábado para atenuar el colapso previsible para un día de semana, cuando en las oficinas de 7 entre 41 y 42 se realizan los trámites habituales de la obra social. Sin embargo, la convocatoria “superó las expectativas de la institución” reconocieron desde IOMA, y a través de un comunicado pidieron disculpas “a quienes, a raíz de esta situación, debieron atravesar un incómodo momento”.

Ayer, como se dijo, empezó el operativo de distribución de las credenciales con banda magnética, que permitirán utilizar un nuevo sistema de validación de prácticas y consultas médicas, mediante la incorporación de un sistema integral informático, previsto para que funcione a mediados del próximo año.

Según el cronograma diseñado por el IOMA, era el turno de los jubilados de la Provincia cuyos apellidos comienzan con las letras de la A a la L. La convocatoria fue masiva: al termino de la jornada se habían entregado 1.700 sobres que contenían el nuevo plástico. Pero para conseguir uno, antes cada jubilado tuvo que armarse de paciencia y poner en juego su salud para soportar colas de más de 300 metros.

“Cinturon” de jubilados

Como se dijo, el operativo empezó las ocho de la mañana pero en la puerta la sede de 7, 41 y 42 había gente esperando desde las cinco. Tanto es así que cuando empezaron a atender al público ya había dos cuadras de cola. Hacia las nueve el “cinturón” de jubilados ya casi daba la vuelta a la manzana. Al ritmo que la cola se estiraba, crecía la solidaridad de los frentistas con los afiliados que esperaban para ser atendidos. Les prestaban sillas para que se sentaran, los invitaban a pasar al baño de sus casas y les convidaban algún refresco. Por momentos hubo quienes, hartos por lo que consideraron un “operativo desastroso” empezaron a los gritos.

A su vez, peatones y automovilistas curiosos registraban con sus cámaras la interminable fila, y se amargaban ante esa postal inédita para un sábado a la mañana en ese punto neurálgico de la Ciudad.

A las 13, como todavía seguía llegando gente, a quienes intentaban incorporarse a la cola un empleado les iba indicando que nadie más podía sumarse porque se había sobrepasado el horario estipulado para el operativo de distribución. Entonces, muchos se fueron sin el carnet. Otros pusieron el grito en el cielo y hubo algunos altercados.

Para esa hora, encima, varios habían hecho la cola sin haber sido convocados, como pensionados (su turno para es el sábado próximo) y jubilados de la Nación.

Desde IOMA reconocieron el desborde pero aseguraron que “a media mañana se reforzó el personal destinado a la atención del público (30 empleados) y se dispuso la ampliación del horario de atención”. Y señalaron que “a las 15 se habían entregado todas las credenciales”.

Casi al unísono, los afiliados se quejaban por la falta de baños para quienes estaban haciendo la fila, la carencia de un cuerpo médico ante alguna urgencia y la falta de previsibilidad en la citación que hizo IOMA para distribuir las credenciales.

Cuestionaban que nadie tuvo en cuenta que al lugar iban a concurrir miles de jubilados con problemas de salud y serias limitaciones físicas para permanecer esperando por un largo lapso de tiempo. Y se preguntaban, por caso, porqué no se dispuso de otras oficinas platenses del IOMA para la entrega. Muchos otros coincidieron en que hubiese sido “más sano” que enviaran por correspondencia el nuevo carnet y, de ese modo, evitar exponer a esta “condena” a centenares de jubilados.

Se explicó que la gestión no era una simple entrega de sobres, sino que se requiere acceso a un sistema informático especial. En rigor, para completar el trámite, los afiliados debían presentar el DNI del titular, carnet actual de papel y último recibo de sueldo. A su vez, cada empleado del IOMA cargaba en un software los datos actualizados del afiliado para el reempadronamiento que se está llevando adelante. Precisamente, otro de los objetivos del proceso, se señaló, es el de actualizar el padrón de los afiliados, a quienes se les pedía el domicilio, teléfono y correo electrónico. Como los padrones están sin actualizar, resultaba problemático enviar a domicilio las nuevas credenciales.

Otra de las preocupaciones mencionadas por los afiliados estuvo relacionada con una convocatoria para el 2 de mayo, día en que, según señalaron, muchos de los que ayer asistieron deberán volver para realizar algunos trámites pendientes y así poder recibir la credencial.

De los dos millones de afiliados al IOMA, aproximadamente 280.000 (incluidos los transitorios) son de la delegación La Plata. En esta primera etapa, sólo en el casco urbano, se deben entregar 90.000 sobres con las nuevas tarjetas. Cada sobre, además del plástico, contiene un instructivo para activar los nuevos carnets, llamando al 0810-444-4662 o en www.ioma.gba.gov.ar/activame

Desde el IOMA aclararon ayer que “debido a la cantidad de tarjetas que se van a distribuir principalmente en La Plata, se estableció en esta primera etapa -que abarca a empleados de planta permanente, jubilados y pensionados- un amplio período de entrega que recién está comenzando y finalizará el 31 de julio”.

Además explicaron que si bien durante este mes se dispuso un cronograma especial de distribución para residentes en el casco urbano, “es importante destacar que a partir de mayo y hasta fin de julio, la entrega será para todos los afiliados comprendidos en esta etapa, de lunes a viernes en el horario habitual de la Delegación (de 8.30 a 15 hs)”.

El proceso de distribución de las nuevas credenciales está generando numerosas dudas y preocupación entre los afiliados. En ese marco, ayer desde la obra social salieron a aclarar que hasta el 31 de julio “tendrán vigencia la credencial de papel y la plástica, de modo que ninguno verá afectada su cobertura prestacional durante esos meses”.

como sigue el cronograma

La primera etapa de distribución incluye a afiliados obligatorios de planta permanente, jubilados y pensionados. Luego, desde agosto, será el turno de los afiliados voluntarios al IOMA.

El cronograma que arrancó ayer con los jubilados (apellidos de A a L), seguirá el 8 de abril con jubilados (apellidos de M a Z) y todos los beneficiarios de Pensiones. En tanto que el 22 es para empleados de planta permanente de Policía y Ministerio de Salud; y el sábado 29 será el turno de empleados de planta permanente del Ministerio de Educación, Poder Judicial, Secretaría de Deportes y de Municipalidades.

Además se instalarán puestos en los organismos públicos bonaerenses con sede en La Plata para que los empleados puedan obtener la nueva identificación y activarla para poder utilizarla.

El reemplazo de las credenciales de papel es obligatorio, aunque hasta el 1 de agosto convivirán ambos documentos. A partir de ese día, los afiliados obligatorios en planta permanente, convenios colectivos, jubilados y pensionados, ya no podrán usar las credenciales de papel.

En una segunda etapa se implementará el mismo sistema para los afiliados voluntarios y para los obligatorios suplentes, temporarios y provisionales.