Sampaoli blanqueó interés de AFA y pidió "esperar los tiempos"

El entrenador Jorge Sampaoli blanqueó hoy el interés de la AFA por contratarlo como seleccionador argentino e hizo un elíptico pedido de paciencia al proponer "esperar los tiempos" alusivos al fin de su vínculo con Sevilla.

"Sé que hay un interés, sé que soy la persona elegida, pero tendrán que esperar los tiempos para no dañar a nadie. Hacerlo ahora sería dañar al Sevilla", sostuvo Sampaoli en la conferencia de prensa que dio en su club, en los días previos al choque ante el Granada. En esas tres líneas el santafesino reconoció públicamente el interés de la dirigencia de la AFA y un tácito pedido de paciencia para no entorpecer su camino para llevar al Sevilla a la Champions League.

Eso sí, Sampaoli se mantuvo en sus trece de negar vínculos con la reunión que tuvo el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y hasta afirmar que no tiene representantes. "Si usted analiza mis contratos con los cinco últimos equipos, nunca he tenido representantes, yo me manejo solo. No se de qué reunión me habla", sostuvo en la conferencia de prensa.

La reunión a la que alude es la que mantuvo su amigo, el abogado Fernando Baredes, con Tapia la semana pasada en España.

"No me puedo hacer cargo de reuniones que no me competen. Fernando Baredes es una persona conocida mía desde hace mucho, pero desde que empecé a entrenar no me representa", dijo. Y salió del paso al parafrasear el título de un tema de rock de Claudio Bastardo: "lo único que digo es que la verdad esta en la calle".

Sampaoli, insistió que no va "a entablar ninguna conversación que no tenga que ver con los partidos que vienen".

"No tengo ni tiempo ni capacidad para pensar en dos cosas a la vez. Estoy pensando en el equipo, en llegar al estadio y ver a la gente volcada, no tengo otra cosa que pensar. Todo lo que venga en el futuro se verá en el futuro", cerró Sampaoli.

Desde que Tapia volvió de España, donde se reunión con Lionel Messi y también con el letrado Baredes, se sumió en el silencio, aunque es un secreto a voces que la nueva cúpula de la AFA quedó a la espera de que Sampaoli cumpla con el devenir natural de la Liga de España con el Sevilla y pegue la vuelta a sus pagos, donde solo tiene como antecedente haber conducido a su querido Alumni de Casilda