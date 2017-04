ISIS se atribuyó el ataque en París

La milicia del Estado Islámico reivindicó el "ataque contra la Policía francesa" en los Campos Elíseos, en el corazón de París, e identificó al atacante como Abu Yusuf al-Beljiki, informó hoy la agencia de noticias Amaq, según el sitio especializado SITE.

Amaq está vinculada a la red extremista islámica y su afirmación refuerza la línea de investigación que se abrió tras el ataque.

En declaraciones públicas, el presidente Francois Hollande definió el hecho como "de naturaleza terrorista".

