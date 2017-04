Macri ya da por terminado el caso de los Panamá Papers

“Desde el primer día aseguré que no había ningún delito”, dijo. Ahora las sospechas son tributarias

| Publicado en Edición Impresa

El presidente Mauricio Macri celebró que el juez Sebastián Casanello dejara de investigarlo en la causa conocida como Panamá Papers, al indicar que “desde el primer día” había asegurado que “no había ningún delito” alrededor de las sociedades offshore que figuraban a su nombre y que no habían sido declaradas. “Me alegro de que se haya terminado”, expresó ayer el mandatario durante una conferencia de prensa brindada en Paraná, Entre Ríos, al tiempo que lamentó que la Justicia “tarde demasiado” en expedirse.

la investigacion, por otro lado

Casanello derivó parte de la investigación al Fuero en lo Penal Económico al considerar que no existen indicios de lavado de activos, sino sospechas de irregularidades tributarias.

Es así que remitió la parte del expediente que investiga la presunta “omisión maliciosa” de consignar datos de esas empresas en la declaración jurada patrimonial a un juzgado de instrucción para que estudie “un posible remanente impositivo”.

En tanto, otra parte de la investigación fue remitida a un juzgado que investigó presuntas irregularidades en declaraciones juradas de Macri cuando era jefe de Gobierno porteño.

“Ya el primer día dije que no había ningún delito en lo que se me endilgaba... que no tenía vínculos comerciales con esas sociedades”, insistió ayer Macri, quien recalcó que no había sido accionista, ni recibido ningún ingreso de esas sociedades, razón por la que “no tenía por que haberlas declarado”.

“Con lo cual no hubo declaración maliciosa ni lavado de dinero”, sentenció.

La filtración periodística de documentos del gabinete de abogados panameños Mossack Fonseca reveló en abril de 2016 que el jefe de Estado figuraba, según esos papeles, como miembro directivo de Kagemusha, inscrita en Panamá, y Fleg Trading Ltd, registrada en Bahamas.

la denuncia

Tras esa filtración, que relaciona a políticos y empresarios de todo el mundo con empresas opacas en paraísos fiscales, un diputado del Frente para la Victoria, Darío Martínez, presentó una denuncia a la que hizo lugar el fiscal Federico Delgado y recayó sobre Casanello.

En ese momento, la Presidencia aclaró que Fleg Trading fue creada por el padre del jefe de Estado, el empresario Franco Macri, para realizar una inversión en Brasil que finalmente no se llevó a cabo.

“Yo como presidente electo llevé todos mis papeles (a la Justicia), no me enojé y dije acá están... estoy tranquilo porque las cosas están como corresponden”, confesó el mandatario ayer en Entre Ríos, donde se mostró con el gobernador del PJ Gustavo Bordet, en recorrida por una empresa de envases plásticos y un laboratorio.

“Lo que tiene que terminarse en Argentina es la impunidad. No queremos más comportamientos mafiosos. No queremos mas gente que se crea dueña de Argentina. Todos tenemos que cumplir con la ley”, subrayó Macri.