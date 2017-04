Expertos en cibercrimen investigan el origen de las amenazas a la dueña de Linda

"Mandé a investigar quienes son estos supuestos amenazantes que generalmente son cobardes" adelantó el fiscal Cartasegna

El Fiscal Fernando Cartasegna manifestó este miércoles que se están realizando las investigaciones por las amenazas que ha recibido en las últimas horas Ximena Rosales, la vecina platense que tras ser increpada en la vía pública por un presunto maltrato de su mascota, recibió una catarata de insultos y mensajes violentos a través de la redes sociales una vez que el caso fue difundido en la web mediante un video.

En este sentido el fiscal, que no quiso dar mayores precisiones ya que recién ha recibido la causa en sus manos, adelantó que un equipo de trabajo altamente especializado en materia tecnológica se encuentra abocado a la búsqueda de pruebas que permitan conocer la identidad de las personas que han violentado a la mujer.

Precisó además que su labor sólo se remite a la determinación si hubo amenazas de muerte y no el tratamiento de las posibles calumnias e injurias que pudiera denunciar la particular damnificada. "Lo que se está investigando es si hubo o no amenazas. Estoy utilizando un gabinete especializado en la investigación de delitos de pdofilia y pornografía infantil que al mismo tiempo maneja mucho de informática" comentó.

Por otro lado sostuvo que, independientemente de la causa por las amenazas que recibió, otro de los puntos que queda bajo su análisis es determinar si efectivamente el animal no fue abandonado como dice la señora. Lo que se pretende en este caso es investigar qué hecho motivó la reacción del hombre que, como se puede ver en el clip que tiene más de tres millones de reproducciones, le cruzó la camioneta a los dos ocupantes del auto Chevrolet Spark rojo.

"No todos los días una persona le cruza el auto a otra y le dice semejante cantidad de cosas y lo filma todo intencionalmente si no hay un conocimiento previo entre ellos. Por eso quiero saber cuál fue el punto de origen de todo esto y que es lo que ocurrió con el animal: si escapó, si corría detrás del auto y conocer los testimonios de los testigos, de modo que se pueda saber si está infligiendo la ley Sarmiento" explicó en JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA .

En referencia al caso, Cartasegna relató que tiempo atrás le tocó vivir una situación similar cuando se creyó que había ordenado la restitución de unos animales maltratados a sus maltratador. "Me persiguieron a mí y a mis hijos, a mis hermanos y a mi mamá. La pasamos mal por un mes y nada justifica las amenazas" apuntó.

"Mandé a cibercrimen a investigar quienes son estos supuestos amenazantes que generalmente son cobardes" adelantó el fiscal Cartasegna que en la misma línea detalló que quienes realizan estas maniobras intimidatorias en la web suelen utilizar perfiles creados sobre la marcha y operan con conexiones wi-fi públicas para no ser detectados.