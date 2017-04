Cristina obtuvo el visto bueno de Ercolini para salir del país: falta el permiso de Bonadio

Dispuesta a emprender una gira política por Europa, la ex jefa de Estado presentó el pedido de autorización ante ambos magistrados



La ex presidenta Cristina Kirchner obtuvo el visto bueno del juez federal Julián Ercolini para viajar al exterior, pero aún aguarda la autorización del magistrado Claudio Bonadio, quien le impuso la prohibición de salir del país.

El juez Bonadio procesó el mes pasado a la ex mandataria en la causa conocida como "Los Sauces" y le prohibió salir del país sin autorización judicial, tras considerarla como la jefa de una "banda" que cobraba coimas.

Dispuesta a emprender una gira política por Europa, la ex jefa de Estado presentó el pedido de autorización a Bonadio, y también al juez Ercolini, quien la procesó en una causa en la que se la investiga por presuntos desmanejos con la obra pública.

Ambos jueces le corrieron vista a los fiscales que intervienen en cada caso para que dieran una opinión no vinculante: el fiscal Gerardo Pollicita dijo al juez Ercolini que no había inconveniente, mientras que Carlos Rívolo, aún no respondió a Bonadio.

El juez Ercolini no se opuso al viaje de Cristina y en los tribunales federales de Comodoro Py explicaron que es común que los procesados informen a los jueces antes de salir del país.

La prohibición de salida del territorio nacional que pesa sobre la ex mandataria no sería absoluta, pero tiene la obligación de pedir permiso e informar fechas e itinerario antes de emprender un viaje.

La ex presidenta anunció ayer que viajará en mayo a Europa, donde mantendrá reuniones con dirigentes políticos y brindará charlas en Grecia, el Parlamento Europeo y en la Universidad de Oxford.

Voceros de prensa de la ex mandataria dijeron que fue invitada a Grecia por el Comité Central de Syriza y allí "mantendrá reuniones con el primer ministro griego, Alexis Tsipras, y con el presidente del Parlamento", Nikos Voutsis.

La ex jefa del Estado tiene previsto luego viajar a Bruselas para "participar de encuentros con parlamentarios de izquierda y progresistas" e intervenir en "un debate sobre derechos sociales y humanos en la Argentina y la región, y del papel de la Unión Europea".

La gira europea de la ex presidenta finalizaría en Londres, donde está previsto que brinde una conferencia en la Universidad de Oxford, según consta en el itinerario difundido a los medios por voceros kirchneristas.

La ex presidenta está procesada por asociación ilícita, cohecho y otros delitos en la causa que investiga si la sociedad de su familia, Los Sauces, alquiló propiedades a contratistas de obra pública durante su gobierno como pago encubierto de sobornos.