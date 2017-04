El abogado de Lázaro Báez negó que se piense en la figura del arrepentido

Dijo que es "falso" que hubiera mantenido contactos con el Gobierno para acogerse a ese beneficio para declarar

El abogado de Lázaro Baéz, Maximiliano Rusconi, dijo hoy que es “falso” que haya mantenido contactos con el ministro de Justicia, Germán Garavano, para que su defendido declare como “arrepentido” en el marco del sistema de testigos protegidos, y sostuvo que el traslado a Río Gallegos del empresario detenido será solo por 2 ó 3 días para visitar a su madre enferma.

“A Garavano lo conozco hace mucho tiempo, no es mi amigo íntimo. Ha habido un contacto formal, informado al juez (Sebastián) Casanello, donde le pedimos recaudos para el viaje a Río Gallegos. Pero que yo he hablado en el marco del sistema de testigos protegidos, eso es falso”, dijo Rusconi en declaraciones a la prensa.

Para Rusconi, la figura del “arrepentido” o del testigo protegido, es pretender “de modo inquisitivo presionar a una persona en contra de su voluntad para que se autoincrimine o incrimine a otros”, lo que consideró “un desastre moral”. “Difícil que en mi actuación como defensor estimule esa salida”, indicó el abogado, desmintiendo publicaciones periodísticas de los últimos días que indicaban que la defensa de Báez estaba negociando con el gobierno beneficios en su detención, a cambio de aportar información a la causa.

De hecho, Casanello libró ayer por la tarde un oficio al ministerio de Justicia de la Nación para solicitarle que “informe, en forma urgente, si funcionarios a su cargo efectivamente se encuentran 'negociando' en los términos mencionados en la nota periodística aludida” y si así fuere “si su actividad fue informada” al fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, “quien por ley es el encargado de llevar adelante los acuerdos”.

El magistrado aludió al artículo periodístico en el que se informaba una negociación entre la defensa de Báez y representantes del Poder Ejecutivo para aportar información a cambio de un arresto domiciliario.

“El acuerdo de colaboración debe ser celebrado entre el fiscal y el imputado y posteriormente sometido al examen del juez para su eventual homologación”, señaló ayer Casanello al tiempo que destacó que “el Poder Ejecutivo no interviene en modo alguno en ningún tramo de la negociación del acuerdo de colaboración” y dejó sentada “la obligacion del juez de garantizar la regularidad del proceso”.

En tanto, Rusconi confirmó que la Justicia ya autorizó “hace 15 ó 20 días” el traslado del empresario detenido a Río Gallegos para que pueda ver a su madre enferma. “El juez ya autorizó ese traslado. No es materia de negociación (con el gobierno). No hay nada de cierto en eso”, explicó el abogado, para quien “si se maneja con inteligencia, no hay ningún riesgo” en el viaje del detenido a la provincia de Santa Cruz.

En ese marco, sostuvo que si el traslado “se hace con austeridad de movimientos y despliegue, es la mejor garantía de seguridad” y rechazó que se haga con “el traslado de 200 gendarmes, porque sería potenciar la posibilidad” de que haya algún incidente.

“Su madre está muy enferma, sin posibilidad de movilizarse, con un cuadro complicado y no la ve hace un año. El traslado sería por 2 ó 3 días, para estar en la casa donde vive la mamá y que pueda recomponer su situación afectiva con ella. Báez dice que la madre lo está esperando para irse”, indicó Rusconi.

En relación a la información clasificada que recibió la justicia de parte de Suiza, Rusconi dijo que pudieron acceder recién ayer a esa documentación y que la están analizando, pero adelantó que “la capacidad de fantasía de algunos medios de comunicación es impresionante”.

“Se habla de 25 millones, o de 11 millones. No hay nada de eso. Lo que estamos viendo es muy distinto en comparación de lo que sale en los medios. Estamos trabajando en dos cuerpos muy grandes de información, de difícil lectura pero en unos días podremos dar más precisiones”, manifestó.

Según versiones periodísticas, Suiza habría confirmado operaciones millonarias vinculadas a Báez, que comprobarían movimientos de fondos a través de un circuito utilizado para el lavado de dinero, donde -al menos- se realizaron más de 100 operaciones por un monto aproximado de 20 millones de dólares.

Finalmente, el abogado de Báez dijo que la salud del empresario detenido es “preocupante”, luego de la internación que tuvo hace unos días por un cuadro de arritmia, y que la Cámara le ordenó al juez Casanello una serie de estudios médicos, que “no se están haciendo”.