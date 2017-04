Sorpresivo giro por el robo de los $600 mil

Ayer cayó uno de los hijos de la víctima, en poder del cual incautaron elementos que lo incriminaban

“Mátenme, ya me arruinaron”, había sido el ruego de un comerciante platense, al que le sacaron 600 mil pesos de un salón de fiestas ubicado en el barrio Malvinas, tras violentar una caja fuerte. Lo que nunca imaginó la víctima, identificada como Alfredo Ortega (67), es que uno de sus hijos iba a estar supuestamente implicado en el hecho.

Al menos la Policía ayer se lo llevó preso, junto a un presunto cómplice, a quienes imputó en una causa por “robo calificado”.

De acuerdo al reporte oficial, tras una serie de allanamientos en ese sector de la Ciudad, Carlos Ortega (40) y Marcelo Ezequiel López (30) salieron esposados y quedaron a disposición de la Justicia.

Los voceros detallaron que en su poder “se encontraron varios elementos que los incriminaban en el caso”, como tres televisores Led y tres DVD, al margen de que “también tenían un revólver calibre 22 y una escopeta de fabricación casera”, agregaron.

El robo había ocurrido el pasado 10 de abril en 32 entre 149 y 150 cuando “autores ignorados, cubriendo sus rostros y con guantes en sus manos, ingresaron a su vivienda y le sustrajeron dinero en efectivo y elementos como televisores Led, reproductores de dvd y herramientas varias”, expresaron los informantes.

A partir de ese momento, se inició una profunda investigación, por parte de personal de la subcomisaría La Unión y el Distrito Oeste, que desencadenaron las órdenes de registro y la captura de dos de los sospechosos. Faltan otros dos, que siguen prófugos.

“Ya está, ¿por qué no me matás después de esto? Me dejás arruinado”, fue la triste súplica de Alfredo Ortega, cuando vio que todo su capital se iba en manos ajenas.

“NO MATAMOS A NADIE”

“Nosotros no matamos a nadie”, fue la respuesta seca que obtuvo.

En aquél momento, cuando lo entrevistó EL DIA, no creía en el accionar de un posible entregador, aunque ahora, a la luz de lo ocurrido con su hijo, “tal vez ahora cambie de opinión”, conjeturó un pesquisa.