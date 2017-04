La Plata, entre ciudades con precios más altos en departamentos usados

Es un informe de una consultora. En la Región, es más bajo el m2 que en otros distritos del GBA

| Publicado en Edición Impresa

Los departamentos usados en el Gran Buenos Aires y La Plata tocan los precios más altos en una década, según se desprende de una evaluación del mercado de la consultora Reporte Inmobiliario, difundido ayer.

De acuerdo a los datos registrados por esa consultora, a marzo último el valor promedio del metro cuadrado en departamentos de 2 ó 3 ambientes alcanzó promedio los 2.095 dólares. En realidad, ese valor se da por las ciudades del norte del Gran Buenos Aires, donde todas superan los US$ 2.000 por metro cuadrado.

En La Plata, de todos modos, el precio es más bajo; 1.585 dólares, según este relevamiento de la consultora privada.

Además de nuestra ciudad, el informe mide otros 12 distritos de los más poblados: Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Vicente López, Olivos, Martínez, San Isidro y Tigre.

LA ESCALA

El informe de Reporte Inmobiliario da cuenta que la localidad más cara en cuanto al metro cuadrado en departamentos que ya fueron habitados es Martínez, con un valor de US$ 2.535. Luego la siguen Olivos, con US$ 2.515 y San Isidro, con US$ 2.460. En cuarto lugar figura Vicente López, con US$ 2.445 y quinta está Tigre, con US$ 2.270.

El promedio del Norte calculado por la consultora da US$ 2.445, con un máximo de US$ 3.020 en Martínez. En cambio, las cotizaciones promedio de las unidades del Oeste y del Sur se ubican en US$ 1.870.

En el Oeste, siempre según el informe, la zona más cara es Ramos Mejía, con US$ 2.020. Después vienen Haedo, con US$ 1.830 y Morón, con US$ 1.690.

En el Sur lidera Avellaneda: US$ 2.010. La siguen Lomas de Zamora, con US$ 1.935; Quilmes, con US$ 1.919 y Lanús, con US$ 1.905).

Según se explicó, la información se recopila de manera trimestral con los valores de inmuebles considerados estándar, sin las llamadas amenities (como piscina, gimnasio, salón de usos múltiples y parrilla, por ejemplo).

CAUSALES DEL INCREMENTO

La suba de estos precios en el último año, de acuerdo a los datos de la consultora difundidos en la víspera, se debe al incremento de la demanda que está habiendo a causa del blanqueo, del resurgimiento del crédito hipotecario, impulsado por las ofertas de los bancos oficiales, con créditos a 30 años, y de la suba de los costos de la construcción, que están en valores récord.

Los aumentos varían desde un 36% en Avellaneda a un 3,9% en Lomas de Zamora, pasando por un 18% en Lanús, de acuerdo al informe.

“Hay un año que aumenta más un lugar y después se modera el incremento y sube otra localidad, los comportamientos no son similares”, opinó Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario, que explicó que toman muestras de las zonas que resultan más representativas porque hay oferta de departamentos y tienen mercados activos.

Además, aseguró que, como en la Provincia, también en la Ciudad de Buenos Aires se detecta aumento de precios por el blanqueo, los créditos y el cambio de las expectativas.