La soja siguió la tendencia de Chicago y cerró en alza en Rosario

Los futuros de la soja en la Bolsa de Comercio de Rosario se contagiaron de la tónica alcista del mercado de Chicago y cerraron con ganancias de hasta u$s 6 la tonelada en la posición de julio. En tanto, la soja disponible en el mercado local terminó la semana estable, aunque con premios por grandes volúmenes.

Las ofertas de soja finalizan la jornada con valores estables aunque no se descartan mejoras según el volumen operado. Los compradores de las terminales de San Martín, Timbúes y San Lorenzo repitieron los $3.600 la tonelada con descarga, aunque hubo premios $50 por grandes volúmenes.

Por su parte, los forwards obtuvieron ganancias en todas las posiciones ofrecidas con entrega en San Martín. Para mayo el valor se ubicó en u$s 232/t, marcando una suba diaria de u$s 4. En tanto, la posición julio obtiene la mayor ganancia con u$s 6 de suba para encontrarse en u$s 236 por tonelada.

Por último, en noviembre la oferta se afirma u$s 3 y alcanza los u$s 243/t. En Rofex se negociaron 8.940 toneladas, de las cuales 6.690 correspondían al vencimiento en mayo de 2017, cuyo ajuste fue de u$s 235,5/t.

EL CRUDO DE TEXAS BAJÓ 2,15 POR CIENTO Y EL DEL MAR DEL NORTE 1,94 %

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hoy 2,15 por ciento y cerró a 49,62 dólares el barril, tras conocerse un nuevo aumento semanal en las plataformas de crudo que están operando en Estados Unidos, en tanto el de Brent para entrega en junio finalizó en el mercado de futuros de Londres a 51,96 dólares, un 1,94 % menos que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International Exchange Futures con un ligero retroceso de 1,03 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en 52,99 dólares. Esa fuerte caída del Brent se debe a que los inversores han perdido esperanzas de que una extensión de los recortes de suministro lideradas por la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) fuera a ser suficiente para superar la creciente producción en Estados Unidos y aliviar el exceso de oferta mundial.