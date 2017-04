Familiares y amigos del hincha asesinado de Belgrano marcharon para reclamar justicia

Familiares y amigos del hincha asesinado de Belgrano, Emanuel Balbo, de 22 años, realizaron una movilización hacia el Patio Olmos, en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba, para exigir justicia y severa condena para los responsables del crimen del joven fallecido el lunes pasado, luego de ser arrojado el sábado último desde una tribuna del estadio Mario Kempes, durante el clásico entre el equipo 'celeste' y Talleres.

Durante la concentración una amiga del joven muerto leyó un comunicado de "Hinchas Unidos del Fútbol" en el que agradecieron a los presentes "haberse acercado y formar parte de nuestra lucha, aquella que representa la vida de Emanuel y por la que nos manifestamos en pedido de Justicia y Seguridad". "Agradecemos el apoyo de la familia Balbo, enviando nuestro sentido y desgarrador saludo por lo sucedido", prosiguió.

En otro tramo de la carta, la joven describió que "Emanuel Balbo era uno más de nosotros, un hincha apasionado por sus colores, que fue arrebatado por la violencia y la falta de valores por la vida humana. Hoy padecemos su pérdida y nos agrupamos para que su adiós no sea en vano, exigiendo justicia y políticas públicas que eviten este tipo de desmanes, y a su vez determinen un cambio ante hechos violentos, a la hora juzgar y penar a sus responsables".

"Llamamos a la unión y el compromiso por un fútbol en paz, tanto dentro como fuera del campo de juego, y nos alineamos a toda iniciativa que pelee y se manifieste en contra de la violencia cualquiera sea su ámbito.Le decimos BASTA a la violencia en el fútbol, ni una gota de sangre más derramada por el fútbol y sus pasiones" cerró el comunicado.

En tanto, Raúl Balbo, padre del hincha asesinado que recibió el llamado del Presidente de la Nación, indicó: "Me dijo (Mauricio) Macri que estaba muy conmovido con lo que me había sucedido, que me daba todo su apoyo. Que lo que me hiciera falta, que le hablara y que iba a ver la forma de que ésto llegara hasta las últimas consecuencias", aseguró a la emisora Cadena 3, al tiempo que se mostró sorprendido por el contacto.

Y agregó: "Me dejó helado al decir que me admira. Se ve que algo ha visto en mí". En tanto, la fiscal Liliana Sánchez indagará la próxima semana a los siete detenidos imputados en el marco de la causa por la muerte de Balbo, quien fue arrojado al vacío desde una de las tribunas del estadio Kempes, en el desarrollo del clásico entre Belgrano y Talleres.