El Gasolero derrotó al Cuervo en el Nuevo Gasómetro

Temperley derrotó esta noche a San Lorenzo como visitante 1 a 0, con gol de Leonardo Di Lorenzo a los 32 minutos de juego, en el inicio de la 21ra. fecha del Campeonato de Primera División, y sumó tres valiosos puntos en su lucha por no descender.

San Lorenzo sumó su segunda derrota consecutiva y ve peligrar el quinto puesto que ostenta en la tabla, el último que otorga un pasaje a la Copa Libertadores del año próximo.

El encuentro se disputó en el estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores, con el arbitraje de Fernando Rapallini.

El defensor Gastón Aguirre -ex San Lorenzo entre otros- cumplió hoy 200 partidos con la camiseta de Temperley, en dos etapas.

Para el “Gasolero” fue la segunda victoria como visitante de San Lorenzo, tras la del 2 de junio de 1976, por el Metropolitano, por 1 a 0 con gol de Mariano Biondi.

Desde el inicio San Lorenzo salió a presionar por los costados, con Bautista Merlini y Fernando Belluschi por derecha, y Gabriel Rojas y Rubén Botta por izquierda.

Con el correr de los minutos San Lorenzo dejó de tener presencia en la mitad del campo porque desaparecieron Néstor Ortigoza, Botta y Belluschi.

En ese contexto solo intentó el juvenil Merlini y por eso el “Celeste” empezó a emparejar el trámite.

A los 29m. Merlini aprovechó una pelota desde afuera del área y de media distancia envió un remate que contuvo el ex San Lorenzo Matías Ibáñez.

Pero de una jugada de contragolpe que dejó mal parada a la defensa del equipo “azulgrana”, Di Lorenzo desbordó por izquierda y definió de zurda -con cierta 'complicidad' de Torrico- para abrir el marcador.

En el complemento comenzó mejor Temperley, y a los 5m.Ozuna aprovechó una desinteligencia en la defensa “cuerva” y quedó mano a mano con Torrico, quien se quedó con el balón.

San Lorenzo intentó a través del manejo de Belluschi, pero se encontró con una buena noche de Matías Ibáñez.

A los 6m. Botta desbordó por derecha y envió un centro para Belluschi, cuyo remate fue atajado por el arquero; cuatro minutos después Ibáñez le tapó un cabezazo a Merlini; y a los 14m. Matías Caruzzo tomó un rebote y su remate fue tapado por el golero.

El entrenador Diego Aguirre dispuso el cambio ofensivo de Tomás Conechny por Botta y de Gonzalo Bergessio por Merlini (SL), para intentar torcer la historia, pero fue todo muy forzado y no pudo con Ibáñez, la figura del partido.

Y en un contragolpe pudo ampliar Temperley, pero el remate de media distancia de Alexis Zárate se estrelló en el travesaño.

= Síntesis =

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Marcos Angeleri, Matías Caruzzo, Marcos Senesi y Gabriel Rojas; Franco Mussis y Néstor Ortigoza; Fernando Belluschi, Bautista Merlini y Rubén Botta; Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.

Temperley: Matías Ibáñez; Christian Chimino, Gastón Aguirre, Gastón Bojanich y Gonzalo Escobar; Abel Peralta, Alexis Zárate, Leonardo Di Lorenzo y Emiliano Ozuna; Marcos Figueroa y Mauro Guevgeozian. DT: Gustavo Alvarez.

Gol en el primer tiempo: 32m. Di Lorenzo (T).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Dardo Miloc por Peralta (T), 23m. Tomás Conechny por Botta (SL), 28m. Ezequiel Avila por Belluschi (SL), 35m. Lucas Mancinelli por Figueroa (T), 36m. Gonzalo Bergessio por Merlini (SL) y 41m. Luciano Vázquez por Guevgeozian (T).

Amonestados: Rojas, Mussis (SL), Figueroa, Aguirre, Escobar, Guevgeozian, Vázquez (T).

Arbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Pedro Bidegain.