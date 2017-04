Habló el fotógrafo herido en Santa Cruz "no había banderas políticas"

Jorge Riquelme, reportero gráfico y director de Prensa de ATE Santa Cruz sostuvo que antes de recibir el impacto que le produjo una herida en la cabeza "estaba siendo seguido por un láser"

El reportero gráfico y director de Prensa de ATE Santa Cruz, Jorge Riquelme, quien recibió heridas durante la represión, sostuvo hoy que en la protesta de en la residencia gubernamental "no había banderas políticas ni gremiales" sino que se trataba de "gente reclamando por falta de pagos".

"No había banderas políticas ni gremiales, era gente convocada para reclamar por la falta de pagos, los pagos desdoblados, la situación de la caja de servicios sociales y los jubilados", aclaró Riquelme, quien resultó herido por la Infantería durante los incidentes en la residencia de la gobernadora, Alicia Kirchner.

El reportero gráfico de ATE planteó que "un sector de los judiciales no ha cobrado en su totalidad los haberes", además de que "los jubilados recibieron una parte del mes anterior, y ya estamos casi mes vencido y aún no han cobrado". "Lo que uno escuchaba de los manifestantes era el reclamo de que hace un mes que no cobran", consignó, en declaraciones a radio Mitre.

Asimismo, relató que "según versiones de algunos colegas periodistas, me seguían con un láser, para (tener) precisión de a quién disparaban". En cuanto a la herida que recibió, Riquelme reconstruyó: "En la segunda intentona con la policía, cuando logran vencer el vallado lateral de una de las puertas de acceso de la residencia, comienzan los disparos con balas de goma".

"Lanzan tres bombas de gases lacrimógenos, me agacho para protegerme y hacer mi trabajo", contó y añadió: "Estaba esperando que se disipe un poco el humo, para poder salir en sentido contrario, hacia la avenida principal, y siento un impacto en la cabeza, pero con mucha violencia".

Riquelme indicó que fue socorrido y trasladado hacia la Jefatura policial, donde se pidió una ambulancia que lo trasladó al hospital para realizarle una tomografía computada y coser la herida con "cuatro puntos".

"Cuando yo estaba siendo atendido, seguía ingresando gente herida, con balas de goma en los ojos y la espalda, y golpes", agregó. Por su parte, el secretario general de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy, indicó en la red social Twitter que la organización "repudia la brutal represión al reportero gráfico y a la manifestación".