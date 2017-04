Interna en la CGT por “democracia sindical”

| Publicado en Edición Impresa

El diputado nacional por el Frente Renovador y secretario de Cultura de la CGT, Facundo Moyano, advirtió ayer que Héctor Daer, del triunvirato a cargo de la central obrera, lo atacó “en lo personal” durante una reunión de Consejo Directivo de la entidad, por su “enojo” contra la iniciativa de “democracia sindical”.

El legislador confirmó así el encontronazo ocurrido el jueves en la sesión del órgano, que terminó haciendo partícipes a dirigentes del transporte, y ratificó que la embestida del jefe del Sindicato de Sanidad, y también por ahora diputado del massismo, se centró en las “exposiciones mediáticas” del hijo de Hugo Moyano, sobre las que el diputado dijo “no” perjudicaron a “ningún trabajador”.

El secretario de Cultura de la CGT, consultado por una radio porteña sobre cómo se originó el conflicto en la reunión de Consejo Directivo de ayer, respondió: “Yo planteé posturas que tuve referidas a la democracia sindical”.

“En 2014, presenté un proyecto, no contra el modelo sindical como se me endilgó, porque no cuestioné la personería gremial, sino contra las elecciones indefinidas. Es una discusión que di y sigo dando. Eso es algo que genera enojo en muchos dirigentes no desde ahora, sino desde antes”, manifestó el ex secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores de Peaje (SUTPA).

LA RELACION CON SUSANA

Moyano, cuando se le recordó que trascendió que Daer le reprochó sus exposiciones mediáticas, como una en la que se lo relacionó sentimentalmente con la conductora televisiva Susana Giménez, alertó: “Me parece que no tiene importancia lo que yo haga en lo personal”.

“Eso no lesiona ni daña a los trabajadores; lo que hay que discutir son las posturas. A mí me parece que los dirigentes sindicales tenemos que estar por encima... Si llevamos la cuestión a lo personal me parece que ahí nos estamos equivocando”, alertó.

Luego, sostuvo que sus “exposiciones mediáticas siempre intentaron ser constructivas” y agregó: “No perjudiqué a ningún trabajador”. “Los dirigentes sindicales tenemos que tener la altura para no mezclar rivalidades personales”, finalizó.

“Fue una discusión encendida entre dos compañeros, se intercambiaron fuertes opiniones y hubo discusiones como hay en muchos programas periodísticos de la televisión”, apuntó, por su parte, otro de los triunviros de la CGT, Juan Carlos Schmid.