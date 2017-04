| Publicado en Edición Impresa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró los teléfonos como factor de riesgo cancerígeno en el grupo 2B y no así las antenas que más nos preocupan en la actualidad. Hay que tener en cuenta que la invasión de radiación es una realidad, incluso la OMS, que no certifica que las antenas de celulares sean un problema, sí coloca a los teléfonos en una situación compleja declarándolos de riesgo en el grupo 2B de la lista de la IARC (International Agency for Research on Cancer de la OMS). De esta manera, el problema de los celulares es que, a pesar de que no lo uses y no lo tengas pegado a la oreja, igual emiten una señal baja pero constante (y muy cerca de partes sensibles del cuerpo), y esa es la problemática que a uno le inquieta y le interesa atacar.