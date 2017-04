Una campaña de ropa infantil genera polémica e indignación

Las fotos de la última colección de Ona Saez desataron reacciones tan fuertes que la marca resolvió dar marcha atrás

| Publicado en Edición Impresa

Aunque no pasó inadvertida, la campaña otoño invierno para chicos de Ona Saez no produjo ciertamente la mejor reacción. Sus imágenes de niñas en extremo delgadas generaron indignación en las redes sociales, donde muchos no dudaron en acusar a la firma de fomentar la anorexia infantil.

Debido al repudio generalizado que desató la campaña en Twitter y Facebook, la marca de ropa resolvió retirar las imágenes y emitió un comunicado para aclarar que no era su intención instalar entre las niñas un estereotipo de extrema delgadez.

“La campaña de Ona Saez kids es todo lo que está mal: muy peligroso y dañino el mensaje de esta publicidad”, “¿quién es el irresponsable que arma esta campaña?“ y “nuestro más enérgico repudio a la campaña de la marca Ona Saez Kids: esto es apología de la anorexia infantil”, fueron algunas expresiones que inspiró entre los usuarios de redes sociales la publicidad.

Varia figuras públicas se sumaron también a la ola de rechazo por las imágenes elegidas para promocionar la colección. Entre ellos, uno de las primeros en reaccionar fue el periodista Diego Iglesias, al que le siguieron el médico Alberto Comillot, que tildó la campaña de ser “una vergüenza” y el conductor Jorge Rial, quien acusó a la marca de haberse ido “al pasto”.

Frente a los comentarios generados por la publicación de su último “book”, Ona Saez Kids publicó un comunicado en su Facebook para aclarar la situación.

“Querríamos hacer algunas aclaraciones sobre la visión y los valores de la marca. Se eligieron a las chicas de las fotos publicadas porque las conocemos y nos consta que son chicas felices que expresan valores como la hermandad, la amistad y la alegría; no solamente por su apariencia física. Como hemos demostrado a través de los años la marca es inclusiva y ha usado a muchas modelos de todas las tallas y estilos”, asegura la firma en su descargo oficial.

“Queremos aclarar que las niñas en las fotos no son anoréxicas como se ha comentado, y nos apena que lo vean así, ya que esos no son los valores que representamos. Es de nuestro interés pensar tanto en la inclusión como en la representatividad de personas saludables. La anorexia infantil es un problema muy grave que compete a todo el entorno familiar de los niños, y sobre los que corresponde a los profesionales de la salud expresarse. En Ona Saez queremos afirmarles que queremos vestir a todos, independientemente de su edad, género, etnia o talla y lo demostramos día a día tanto a través nuestro actuar cotidiano como de las múltiples campañas de responsabilidad social a la cual hemos adherido. Queremos asegurarles que vamos a trabajar para fortalecer nuestros valores de inclusión, franqueza y solidaridad que nos representan”, agrega después.

Tras el descargo que hizo Ona Saez en su Facebook, la diseñadora de la marca, Laura Audisio, salió a defender la campaña en medios de comunicación.

”Nosotros elegimos gente común, gente sana, gente saludable, la realidad es que nos puso muy tristes todo lo que pasó, jamás quisimos trasmitir la anorexia o la bulimia. Nos sorprende que haya profesionales que sin conocer a las chicas las prejuzguen y digan que tienen una enfermedad”, aseguró. Y agregó: “Nunca pensamos que la foto iba a provocar eso, las chicas están muy tristes por lo que dice la gente”.

Con respecto a la supuesta sexualización de las imágenes, Audisio aseguró que no les parecieron “posiciones sexuales”. “Son nenas, la realidad es que posan normalmente, nunca le vamos a decir que posen sexy o insinúen algo, no quisimos trasmitir sexualidad, por eso no ponemos un nene con una nena, estamos lejos de la sexualidad que dicen que quisimos insinuar”, aseguró.