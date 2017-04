Un fallo judicial vincula presencia de un tumor con el uso del celular

Antes de enfermar, el hombre había usado el teléfono móvil más de tres horas por día durante 15 años. El fallo ordenó que lo indemnicen con una pensión vitalicia

Aunque hasya ahora no hay estudios científicos concluyentes, un tribunal de Italia falló a favor de un ciudadano que desarrolló un tumor en el oído tras hablar unas 3 horas por día durante casi quince años a causa de su trabajo. El tribunal, en una decisión inédita, determinó que a partir de ahora el trabajador reciba una pensión vitalicia.

Se sabe que varios organismos internacionales han impulsado en los últimos años distintas investigaciones científicas sobre si la constante radiación de los aparatos en los usuarios puede incidir en el desarrollo de tumores cerebrales o en la pérdida de la audición. Ahora, el tribunal de Ivrea, cerca de Turín, condenó a una empresa de telefonía internacional a indemnizar con una pensión vitalicia a Roberto Romeo, de 57 años, quien durante una década y media usó su celular por más de tres horas diarias trabajando para esa compañía.

La sentencia, del juez Luca Fadda, se basa en un informe técnico que apunta directamente al uso del teléfono móvil y que concluye, por lo tanto, que sus ondas fueron la causa del neuroma acústico que sufrió el trabajador.

Los abogados de Romeo, Renato Ambrosio y Stefano Bertone, aseguraron tras conocer el fallo que esta es “la primera y única sentencia en el mundo que, ya en primera instancia, reconoce el nexo entre el uso del teléfono celular y el neuroma”.

De acuerdo a los argumentos en los que se basó el tribunal italiano, el uso excesivo del celular desencadenó el cáncer en Romeo. Fue en 2009 cuando el Tribunal de Apelación de Brescia emitió la primera sentencia del mundo -pero en segunda instancia- reconociendo este tipo de vínculo. Tres años después fue confirmada por el Supremo italiano.

Si bien es el primer fallo de este tipo que se conoce en el mundo, no es la primera vez que se asocia el desarrollo de cáncer con el uso prolongado de celular. El ingeniero industrial Luis Maenza, quien diseñó las fundas “Low Rad” -un proyecto sustentado en aspectos tecnológicos y ambientales y con fines sociales- explicó que “la invasión de radiación es una realidad, incluso la OMS, que no certifica que las antenas de celulares sean un problema, sí coloca a los teléfonos en una situación compleja declarándolos de riesgo en el grupo 2B de la lista de la IARC (International Agency for Research on Cancer de la OMS)” (ver aparte).

Maenza, atento a este problema, creó como se dijo unas fundas que logran poner una barrera física entre el teléfono y el usuario. “Eso no entorpece la funcionalidad del teléfono y deja al usuario detrás de la barrera”, apuntó el especialista, quien calculó y seleccionó varios materiales para poder desarrollar este tipo de fundas y cumplir con otras características como la atoxicidad, que sea maleable, no magnética como el hierro y de bajo costo”.

Los abogados del hombre beneficiado por el fallo, en tanto, aseguraron que con esta decisión jurídica pretenden “concientizar sobre el uso prolongado de los dispositivos móviles”. También se mostraron como punto de referencia para todas aquellas personas que, a partir de ahora, puedan vincular su enfermedad a esta causa avalada por la justicia.

“En base a numerosos estudios científicos -sostiene Ambrosio-, el teléfono móvil puede causar cáncer y otras patologías en el ser humano”. Por ello, explica el letrado, la primera medida de precaución pasa directamente por optar por el teléfono fijo, con cable. Claro que la vida cotidiana, los nuevos hábitos y las obligaciones laborales casi que obligan al uso del celular. En caso, tanto Ambrosio como Bertone recomiendan llamar con auriculares. “Para reducir el efecto de las ondas electromagnéticas sobre la cabeza”, explican. También aconsejan limitar “drásticamente” la duración de las llamadas o no dormir junto a un dispositivo encendido o en carga.