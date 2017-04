“Si mi hijo mandó a asaltarme, que lo pague como dice la ley”

Alfredo Ortega aclara que no tiene pruebas para inculparlo. Quiso visitarlo en la fiscalía, pero no pudo

Alfredo Oscar Ortega (67) no gana para sustos, ni para disgustos. Hace 12 días, cuatro encapuchados se metieron en su propiedad de 32 entre 149 y 150, lo redujeron junto a su mujer y le robaron, entre otras cosas, 600 mil pesos. Ese día les rogó a los ladrones que lo mataran, porque ya lo habían arruinado, y el jueves recibió un nuevo golpe al enterarse de que por el robo había sido detenido su propio hijo, Carlos, de 40 años.

Por la misma causa cayó Marcelo Ezequiel López (30), aunque Ortega desconfía: “Se hicieron cinco allanamientos y no encontraron nada de lo que me robaron”, dijo ayer a este diario en el salón de fiestas que funciona en el mismo predio donde el 10 de abril él y su esposa fueron golpeados por delincuentes que usaron capuchas y guantes.

Aunque Alfredo llegó a declarar a algunos medios que “desconfío hasta de mis nietos”, durante la nota con EL DIA se mostró un poco más prudente.

“No puedo acusar a mi hijo sin pruebas, a pesar de algunos comentarios que me llegaron sobre que habría mandado a otros a robarme. Ahora, si la Justicia determina que él tuvo relación con este asalto, deberá pagar como lo dice la ley”, remarcó.

“ESTAMOS DESPROTEGIDOS”

Además de impotencia por el robo y tristeza por la captura de su hijo, Alfredo tiene miedo.

“Pasaron casi dos semanas de este robo y en ningún momento tuvimos en la puerta un patrullero o a algún otro tipo de vigilancia policial”, cuestionó, convencido de que “mi mujer y yo estamos desprotegidos. Ni siquiera vino alguien a ofrecernos un botón antipánico”, se quejó.

Ortega apuntó, además, que su nieto de 16 años “cree que el padre está preso porque yo lo denuncié, según se lo dijo a la Policía, cuando jamás pude haber actuado así sin tener la seguridad de que él tuvo que ver con todo esto”.

“Desde que nos robaron no vino más a casa, pero yo tengo buena relación con él”, completó.

Ayer a la tarde Alfredo fue a la fiscalía para ver a su hijo: “Quería preguntarle si necesitaba algo y si era verdad que me había mandado gente a robar, pero no me dejaron contactarlo porque tenía que prestar declaración”, explicó, al tanto de que “estuvo detenido en la subcomisaría de La Unión, pero no se dónde lo van a alojar después de que hable con el fiscal”.

“QUIERO VENDER EL SALON”

Sobre el final de la charla con este diario, Alfredo admitió su hartazgo, después de dos décadas de estar al frente del salón de fiestas.

“Hace 14 años me robaron; hace unos días, de vuelta, y yo tengo problemas de salud por mi diabetes. Por eso, ya estoy cansado y decidí poner en venta el salón”, reveló el hombre, sin pasar por alto que se trata de una idea que “ya venía madurando” y precipitaron los últimos acontecimientos.

La banda que asaltó a Alfredo y su mujer escapó con 600 mil pesos que había en una caja fuerte, con dos televisores, dos DVD, dos celulares, una computadora, anillos, ropa, carteras y varios pares de zapatos, entre otros elementos.

La investigación estuvo a cargo de la subcomisaría La Unión y el Distrito Oeste.