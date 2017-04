Francia define una elección crucial para el futuro de Europa

Cuatro candidatos tienen chances de disputar un ballotage

Pese a lo reñido, la elección no entusiasma a los franceses - INTERNET

PARIS.- Francia afronta hoy la primera vuelta de sus elecciones presidenciales más inciertas, con cuatro candidatos con opciones de pasar a un ballotage, un elevado índice de indecisos y una previsión de participación inusualmente baja.

El socioliberal Emmanuel Macron, la ultraderechista Marine Le Pen, el conservador François Fillon y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon son, según los sondeos, quienes tienen más posibilidades de pasar al segundo turno del próximo 7 de mayo de entre los once postulantes, en una elección que tiene en vilo no sólo al país sino a toda Europa por las posturas radicales de algunos de los postulantes que no descartan alejarse de la Unión Europea, adoptando idénticas posturas a las del Reino Unido.

Nunca antes tantos candidatos optaron a disputarse la presidencia de Francia, una incertidumbre acrecentada por el confuso atentado del pasado jueves en los Campos Elíseos de París.

Otro rasgo distintivos de estas elecciones donde están llamados a votar 45,67 millones de electores es la seguridad, ya que se vota en estado de emergencia, que fue decretado tras los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París y Saint Denis.

AMENAZA

El Gobierno no cesa de admitir que la amenaza es elevada en el país y las elecciones son una vidriera para los terroristas, como puso de manifiesto el atentado desarticulado el pasado martes con la detención de dos presuntos yihadistas en Marsella que ultimaban un ataque contra la campaña electoral o el tiroteo del pasado jueves en los Campos Elíseos de París en que murió un policía a lo que se sumó ayer que un hombre con un cuchillo provocó pánico en la estación del Norte de París, antes de ser detenido por la policía.

Unos 50.000 agentes de policía y gendarmería y 7.000 militares serán desplegados como refuerzo de seguridad durante los comicios en los más de 66.500 colegios electorales abiertos en el país.