| Publicado en Edición Impresa

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, aseguró que la protesta frente a la residencia oficial obedeció a un “ataque organizado y planificado” por el que acusó a los medios, a gremios de estatales y al diputado opositor Eduardo Costa, y sostuvo que hay sectores que quieren su “cabeza para la campaña electoral nacional”.

La ex ministra de Desarrollo durante los 12 años de kirchnerismo, negó que haya ordenado reprimir la protesta y apuntó contra el diputado nacional Costa, a quien venció en las elecciones por la Ley de Lemas. Lo calificó como un dirigente de la “obstrucción o de la destrucción”.

“Estoy muy preocupada que en la provincia pasen este tipo de cosas. Este fue un ataque planificado, no quieren una protesta, cortar la calle, que es una manera de protestar, quieren entrar a la fuerza a la residencia, a una casa, eso es planificado”, sostuvo.

Kirchner consideró que la provincia se encuentra en “un momento crítico”, pero evaluó que acciones como las que ocurrieron anteanoche “no conducen a nada” y sostuvo, al igual que su cuñada Cristina, que al momento de los incidentes en la residencia, que estaba custodiada por la policía provincial y la guardia de infantería, había “cinco mujeres solas y un bebé de 18 meses”.

“JAMAS LA REPRESION”

En declaraciones a radio 10, enfatizó: “Jamás voy a ejercer la represión, jamás, lo que ha sucedido es un ataque, porque han querido entrar a mi vivienda y rompieron vidrios, rompieron puertas”.

En ese marco, analizó que “quieren mi cabeza para la campaña electoral nacional”.

La mandataria provincial también reveló que la ex presidenta “está absolutamente preocupada y se da cuenta muy bien de qué han querido hacer” durante las protestas.

“Yo me tomé el compromiso de ayudar a la gente, otros están instigando: le quieren hacer creer a la gente que tenemos ingresos, que tenemos plata, que no les pagamos porque no queremos”, sentenció Kirchner, quien a la vez planteó: “¿Les parece que soy tan mala política que si tengo el dinero para pagar los sueldos no los voy a pagar?”.