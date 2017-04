Florencia Peña habló de las dificultades de su embarazo

En una entrevista televisiva contó que sufre trombofilia y que debe aplicarse inyecciones hasta el final de la gestación

Florencia Peña visitó la mesa de Mirtha Legrand y allí habló de la espera de su tercer hijo, el primero junto al abogado oriundo de Salta Ramiro Ponce de León. Aunque está sumamente feliz, la actriz reveló que padece trombofilia -trastornos en el sistema de coagulación sanguínea- y que por eso debe someterse a un largo tratamiento.

Durante todo el embarazo, Peña deberá inyectarse en la panza una sustancia anticoagulante y natural que se llama Heparina.

"Me pasó algo muy loco: me detectaron trombofilia, algo que no tuve con mis otros embarazos y tengo mi panza llena de moretones pero son moretones de amor... Esto lo voy a tener que hacer a diario durante todo el embarazo para que el bebé nazca sano", explicó emocionada la actriz.

Peña dedicó un momento de la charla para pedirle al Congreso que apoye la Ley de la Trombofilia vetada por el presidente Mauricio Macri.

"El presidente vetó la ley en diciembre del año pasado y es muy importante que vuelva. Es que esta enfermedad se detecta normalmente por las pérdidas de embarazos y cuando vos no tenés una obra social o tenés una de menor rango esperan a que pierdas tres embarazos porque detectarla es muy caro", detalló.

Respecto a los pinchazos, aseguró que aprendió a hacerlo sola y que la consuela la idea de que este proceso permitirá que su bebé nazca sano y salvo.