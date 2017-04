Alguna vez, iba a salir mal

Gimnasia pegó al minuto de juego y luego trabajó el partido muy atrás, como había ocurrido en partidos pasados. Esta vez, con un hombre más, ni Martín Arias pudo aguantarlo

WALTER EPISCOPO

ROSARIO

Gimnasia sentía que se llevaba los tres puntos del Gigante de Arroyito, pero en el final se quedó con las manos vacías. Utilizó la misma fórmula que en juegos anteriores, pero esta vez un equipo de mayor categoría (colectiva e individual) no lo perdonó. Brahian Alemán puso en ventaja al Lobo en el arranque del encuentro, y luego mostró muy poco en materia ofensiva como para haber llegado al segundo. No tuvo argumentos como para convertir el segundo. Y Central le tiró con todo al Lobo, lo empujó cada vez más cerca de su propio arco, y esta vez Alexis Martín Arias no pudo evitar la derrota como en otras oportunidades (Quilmes, Tigre, Sarmiento, Atlético Tucumán, por ejemplo) donde el resultado positivo se construyó a partir de las firmes manos del arquero.

Rosario fue tantas veces, que gracias a individualidades, lo terminó dando vuelta. A los 36 y los 40 minutos del complemento, Camacho y Herrera, respectivamente, vencieron a Martín Arias que si bien tuvo varias atajadas de mérito, esta vez no pudo salvar a todos.

EL LOBO LO MADRUGO

Se puede decir que el Lobo salió ganando desde el vestuario. Es que al minuto veinte de juego, en su primer ataque, los dirigidos por Alfaro abrieron el marcador. Tras una pelota que aguantó y luchó por el sector izquierdo del ataque Nicolás Mazzola, el delantero toca para el medio, Nicolás Ibáñez “cortinó” a Pinola y la pelota le quedó en la puerta del área a Brahian Alemán que avanzó y cuando quedó cara a cara con el desesperado Ruso Rodríguez que salió rápido, Alemán definió con exquisita calidad por sobre el “gorro” del golero y la pelota se embolsó en el fondo del arco. El Lobo arrancaba ganando ante la sorpresa del pueblo Canalla.

Y si Paolo Montero tenía pensado salir a atacar de entrada, estando en desventaja, mucho más. Y si bien el Lobo en esos primeros instantes pareció tratar de seguir atacando, con el correr de los minutos los rosarinos empezaron a arrinconar al Lobo contra su arco. A los 16 minutos empezó el “duelo” entre Camacho y Martín Arias. El futbolista rosarino pateó de lejos de zurda y el “uno” rechazó con sus manos hacia un costado.

Gimnasia que intentaba salir. Rinaudo y Faravelli administraban la pelota en el medio, y Mazzola que las peleaba todas arriba. El local tenía pelota y campo, pero no lograba entrarle al conjunto Tripero. Los rosarinos empezaron a jugar con mucho nerviosismo y así hubo un fuerte encontronazo entre Pinola y Alemán que siguió con amenazas y el árbitro les sacó amarilla a los dos para calmarlos.

Desde afuera la gente se impacientaba, y los albiazules se mostraban cada vez más cómodos en ese juego. Esperaba unos metros delante del área propia, recuperaba y salía rápido con Alemán y Mazzola, que volvieron locos a los centrales Pinola y Leguizamón.

Y los últimos diez minutos de la etapa inicial fueron muy intensos. Sobre los 35, tras un córner desde la izquierda ejecutado por Carrizo, el local casi lo empata, pero el cabezazo de Leguizamón pegó en lo alto del palo izquierdo. El árbitro empezó a sacar amarillas para bajar los ánimos caldeados. El Lobo se defendía y así Mazzola y Faravelli se ganaron amonestaciones por faltas tácticas para cortar avances.

Sobre los 41, por segunda vez intentó Camacho. Luego de un lateral en ataque por izquierda, la dominó y en el aire sacó un zurdazo desde el vértice del área grande, pero Martín Arias despejó arrojándose contra su palo derecho.

Los de Alfaro contestarían con una llegada a fondo de Alemán por derecha, Pinola lo bajó, pero el árbitro dijo “siga siga”. Pero hubo falta. Era penal que Echenique ignoró. Y en ese golpe por golpe que se planteó, contestó Central y tras un centro desde la derecha, el balón cruzó el área y Camacho con el arco a su disposición no logró conectar.

La última de la etapa inicial también sería local, más allá que Gimnasia iba, pero sus intentos se desvanecían sin inquietar a Rodríguez. Ya en tiempo de descuento, el que probó fue Musto, y otra vez el hombre vestido de naranja que ganó y con las manos firmes despejó el peligro con gran esfuerzo.

COMPLEMENTO “CALIENTE”

El segundo tiempo arrancó con una intensidad infernal. Central inclinó la cancha hacia el arco defendido por Martín Arias. Es que Rivas en dos oportunidades y Ruben probaron pero fallaron en la última puntada, o se iba desviada o encontraba al golero mens sana bien ubicado, pero los platenses no la pasaban bien.

Por eso Alfaro a los 10 minutos mandó a la cancha al pibe Perdomo para reforzar el mediocampo en lugar de Carrera, pero antes de ello, logró salir del ahogo, tras una buena acción del “llanero solitario” Mazzola, que terminó en un córner a favor para los albiazules.

Y cuando más empujaba Central y rodeaba a Gimnasia, llegó una jugada que paró la intensidad del juego. Ruben y Mauricio Romero lucharon por una pelota, el delantero Canalla le pisó el pecho al zaguero, y después de muchas discusiones, Echenique le mostró la roja al goleador y lo expulsó.

El uruguayo Montero empezó a mover el banco buscando mantener la intensidad y el dominio del juego, aunque estuviera con uno menos. Pero los hombres de azul y blanco tomaron aire, se reacomodaron y lograron pararse y plantear el juego en la mitad del campo. Iban 25 minutos cuando el Bochi Licht probó desde lejos intentando sorprender al Ruso Rodríguez, pero el balón se fue desviado.

La figura de Rinaudo crecía en el medio y los cuatro del fondo marcaban con firmeza e imponían solidez para mantener la diferencia, mientras el local jugaba nervioso y sumaba amarillas como las de Camacho y Herrera por infracciones.

Hasta que Musto habilitó a Camacho que encaró e hizo pasar de largo a Oreja y definió ante Martín Arias que no pudo desviarla porque en el camino el balón tocó en un defensor Tripero. Las cosas estaban 1-1, el reloj marcaba el minuto 36 y faltaba una eternidad.

Con uno menos Montero puso todo y fue por más. Y mientras Gimnasia se lamentaba por el empate y salió, llegó una contra letal del local que manejaron Carrizo y Camacho, que terminó con el Pollo Herrera definiendo en la puerta del área chica tras un centro, y decretando el 2-1.

El Gigante de Arroyito era una caldera, porque con uno menos el Canalla lo había dado vuelta en solo 4 minutos. Nada para objetar porque el resultado estaba bien. El dueño de casa fue más, mientras los mens sana no se apartaron del libreto de aguantar, más allá que luego del segundo tanto rosarino y el largo descuento, quemó los últimos cartuchos buscando aunque sea traerse un empate que no llegaría.