Las pistas de Showmatch ya están listas y se siguen sumando figuras para participar de una nueva edición del certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli.

Nancy Pazos es la nueva confirmada y se espera que genere gran polémica con sus declaraciones, en particular por su enemistad con Yanina Latorre, quien también será una de las participantes.

El encargado de dar la noticia, con la protagonista en el piso, fue Ángel de Brito en Los Ángeles de la mañana.

“Estuve a punto de no hacerlo. Casi me caí, pero me levanté por plata, a billete", aseguró Nancy, quien bailará con Cristian Ponce.