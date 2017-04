Desafiante, Maduro afirma que jamás se rendirá ante la oposición

Dijo que sus rivales no saben hasta dónde es capaz de llegar para mantener el actual modelo político

CARACAS.- El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó ayer que su proyecto socialista no se va a rendir jamás ante sus opositores, en medio de un creciente clima de tensión política y protestas casi a diario que ha generado llamados de países vecinos a medidas urgentes para contener la situación de violencia en el país caribeño.

El gobernante resaltó además que sus adversarios lo subestiman porque no saben hasta dónde los revolucionarios, como son denominados los partidarios del gobierno, están dispuestos a llegar para mantener el actual modelo político. “La derecha (la oposición) trancó el juego, pero necesito que maduremos colectivamente”, dijo Maduro durante su programa dominical de radio y televisión. “Vamos a dar pasos firmes en las próximas horas para activar un desencadenante que nos permita recuperar la paz, y tomar con la misma fuerza de siempre el camino original de esta Patria”.

El mandatario destacó la necesidad de renovar los esfuerzos del gobierno para reactivar el diálogo, que se cortó a fines del año pasado en medio de acusaciones mutuas de incumplimiento de acuerdos preliminares. Maduro subrayó que la Revolución Bolivariana, el proyecto político ideado por el fallecido presidente Hugo Chávez “es un proyecto histórico que jamás se va a rendir ante las fuerzas de la oligarquía”, como llama a sus críticos, y advirtió que éstos “no saben lo que somos capaces de hacer para la defensa de la dignidad revolucionaria. La subestimación es muy grande, pero no saben lo que estamos decididos a hacer, hasta dónde llegará esta generación de chavistas”. Maduro exhortó a sus partidarios y organizaciones de base del partido oficialista a enfilarse a un proceso que produzca “un nuevo desencadenante histórico para retomar la paz. No vamos a hacer una guerra civil, no y no”.

Los comentarios de Maduro se producen en un momento en el que las manifestaciones multitudinarias se registran casi a diario en Caracas y otras ciudades del interior del país contra el gobierno y el Tribunal Supremo. Las protestas han dejado 21 muertos y centenares de heridos y detenidos, de acuerdo con cifras oficiales. Las autoridades despliegan diariamente a cientos de policías y agentes de las fuerzas de seguridad para contener a los manifestantes que toman las calles a cualquier hora del día.

La oposición convocó otro día de protestas para hoy lunes, que incluye marchas desde cinco puntos de la capital venezolana y una concentración en la principal autopista, que enlaza el este y oeste de Caracas, donde pretenden permanecer a lo largo de todo el día, según sus organizadores. Las protestas comenzaron el 30 de marzo luego de dos fallos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en las que asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y limitó la inmunidad de los diputados. Posteriormente, el máximo tribunal revirtió las sentencias, pero los cuestionamientos internacionales y las protestas se ha mantenido. La oposición reclama la realización de comicios generales, incluidos los de gobernadores y alcaldes que se quedaron en el limbo por decisión de las autoridades electorales acusadas de obedecer al gobierno; así como la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario para recibir alimentos y medicamentos, y el respeto al Congreso.