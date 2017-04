Vivir con miedo: mujeres se preparan para defenderse en caso de ataque

Aprender a golpear en puntos claves y códigos para pedir ayuda son algunas de las estrategias

En un momento histórico marcado por las conquistas femeninas en terrenos de igualdad de género, los femicidios no cesan y el miedo aumenta. Se amplió la oferta de cursos de defensa personal para mujeres, revistas ofrecen trucos para liberarse de un posible agresor en caso de ataque, por las redes sociales circulan estrategias para pedir ayuda en clave e iniciativas que instan a llevar un silbato en la cartera para hacerlo sonar en caso de emergencia.

Moria Casán fue una de las personalidades públicas que acusó a los medios de fomentar los femicidios: “Se hace la marcha Ni una menos, y al otro día matan a cinco (mujeres). Hay que tener cuidado cómo se transmite”. En el mismo sentido, otros opinaron que los agresores podrían buscar “minutos de fama”.

De un lado el debate; del otro, la acción: cada vez más mujeres concurren a talleres gratuitos de defensa personal que se dictan en espacios públicos como plazas y hospitales. Y se viralizan distintas estrategias para pedir ayuda en caso de vivir una situación amenazante.

“Ser mujer en Argentina, como en toda América Latina, implica estar expuesta a múltiples violencias”, dice la socióloga especialista en género Mora Blaser, y agrega, “las mujeres padecimos desde siempre distintos tipos de violencia, una de ellas es la violación, que hoy toma un mayor estado público. Los ataques y el acoso sexual se producen tanto en el ámbito doméstico, como en el espacio público. Las ciudades no son seguras para las mujeres. La calle se transforma en un campo plagado de riesgos, más aún durante la noche”.

A principios de año, un bar en Salta propuso un código secreto para que las mujeres que se sintieran amenazadas pidieran ayuda de manera disimulada. La iniciativa, que había sido “importada” de Suecia, rápidamente se viralizó. “Preguntá por Angela”, invita la campaña. Esa es la clave para que mujeres que por algún motivo sientan miedo de quien las acompaña puedan pedir ayuda en la barra.

miedo a la violacion

El miedo a la violación es esencialmente femenino, universal y desde tiempos remotos viene trasmitiéndose de generación en generación. Alguna de sus manifestaciones están tan naturalizadas que cuesta reconocerlas como tal. Es común para la mayoría de las mujeres elegir la ropa del día atendiendo a variables como si se viajará en auto o en transporte público, si a lo largo de la jornada se permanecerá en un lugar cerrado o, por el contrario, habrá que caminar por las calles, y si el regreso a casa será cuando ya se haya ido el sol.

El miedo a “despertar” o a “provocar” a la bestia que anidaría en seres físicamente más fuertes está arraigado al inconsciente femenino. Porque, según se trasmite, un escote pronunciado podría ser entendido como un “llamado” irresistible, una excusa que justificaría el ataque sexual y, por qué no, luego el “descarte” del cuerpo que se usó.

Sin bien en la actualidad las ideas que van en este sentido son abiertamente cuestionadas por el machismo que las sostiene, todavía hay quienes las refuerzan públicamente y siguen afirmando a viva voz que el problema es la provocación. “Si tu hija de 12 años sale mostrando las tetas con un tatuaje y haciendo trompita hay una provocación”, dijo el periodista Baby Etchecopar en su programa de radio, y agregó: “yo veo a una nena de 12 años que puede ser mi nieta pero hay un degenerado que la ve como una mujer. El problema es la provocación. Porque no es casual que de golpe aparezcan tantos violadores”.

La violación es una manifestación de la violencia de género e históricamente fue utilizada como medio de disciplinamiento. “El violador es un moralizador, un disciplinador... Sé que es muy difícil de entender, pero el violador se percibe como alguien que va a imponer un orden de respeto a la figura masculina. Pensar que la violación es un acto sexual, del campo de lo erótico, es un error gigantesco: la violación es un crimen de poder”, sostuvo la antropóloga e investigadora Rita Segato en una entrevista.

Blaser coincide en que existe una relación entre la violencia hacia la mujer y la sociedad patriarcal. “La sociedad en la que vivimos continúa siendo patriarcal, machista. Para un gran sector la mujer no es vista como sujeto de derechos, libre, con autonomía para circular y para tomar sus propias decisiones, sino que la mujer es vista como un objeto más”, dice.

Para la socióloga, el hombre que se siente dueño del cuerpo de la mujer se cree con la potestad de ultrajarlo e incluso de eliminarlo, se cree con derecho a dominar ese cuerpo. “En los tiempos que corren el cuerpo de las mujeres es un campo de batalla. Tristemente observamos ejemplos de estas situaciones diariamente, con las violaciones y las muertes de mujeres”.

¿mas femicidios o mayor visualizacion de casos?

Si bien la sensación general es que desde que comenzaron las marchas con la consigna “Ni una menos” aumentaron los femicidios, las estadísticas marcan que no es así, aunque tampoco disminuyeron.

Según el recuento de casos que lleva La Casa del Encuentro, en 2016 hubo 290 femicidios, un número similar a los 286 de 2015, año en que se realizó la primera marcha. Las lamentables cifras se mantienen más o menos estables: 277 casos en 2014; 295 en 2013; 255 en 2012; 282 en 2011; 260 en 2010; 231 en 2009 y 208 en 2008.

Hasta hace no mucho tiempo gran parte de los femicidios pasaban desapercibidos bajo la figura de “crimen pasional”. Con este concepto se dotaba de cierto tinte romántico a la crueldad de los asesinatos.

“Las instituciones como el Estado son responsables de generar e implementar en tiempo y forma las políticas públicas necesarias para que no haya violencia contra las mujeres, ya que atenta contra su autonomía”, afirma Blaser, y sostiene: “aún siguen vigentes mandatos que establecen la dominación y el control del varón hacia la mujer. Mensajes absolutamente negativos para la construcción de una sociedad igualitaria y equitativa para varones y mujeres”.

Con cada nuevo caso que sale a la luz ese miedo, siempre latente en las mujeres, crece. Y resuenan las voces que buscan explicar lo que pasó con la mirada en la víctima: viajaban solas, la ropa, la hora, las fiestas.

“Es fundamental que se ponga la mirada en los varones y en la sociedad toda, ya que ante estas situaciones la carga vuelve a estar sobre las mujeres. Ellas son las que tienen que buscar alternativas y a quienes se juzga socialmente por haber sido violada, como si fueran la responsable de esa situación y no el varón y no la sociedad patriarcal. Tenemos que preguntarnos ¿quién toma medidas para que esto no suceda?, ¿qué pasa con los varones y cuál es su responsabilidad?, ¿qué tiene que cambiar en ellos?”, dice Blaser.