Santa Cruz: estatales le respondieron a Cristina

Dijeron que la protesta del viernes "no fue planificada". Y que la movilización fue producto de la "crisis que desde hace tiempo" atraviesa la provincia

La secretaria de Organización de ATE Santa Cruz, Olga Reinoso, contradijo hoy a la ex presidenta Cristina Kirchner al asegurar que la violenta protesta del viernes último frente a la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner "no fue planificada".

La sindicalista, en el inicio de un paro contra la represión a esa manifestación declarado por el gremio de trabajadores estatales, dijo que la movilización fue producto de la "crisis" que atraviesa la provincia "desde hace tiempo" y que derivó en el pago parcial de sueldos a los empleados públicos.

Sin embargo, atribuyó la agudización de la situación a "una interna política" entre el kirchnerismo y el macrismo, al recordar que la Provincia tiene un préstamo pendiente de la aprobación del Gobierno nacional.

La gremialista, cuando se le recordó que la ex presidenta denunció que fue planificada la violenta protesta frente a la residencia de la gobernadora de Santa Cruz, expresó en declaraciones a la prensa que "eso fue totalmente espontáneo".

"No fue planificado. Se dio, se empezó a hacer una cadena de WhatsApp, mensajes de texto y convocó el pueblo desde afuera (de una estructura)", aseguró Reinoso. Y completó: "nosotros no habíamos convocado a una marcha. De hecho, no estábamos en el lugar. Llegamos después, cuando ya se había ingresado en los portones".

La sindicalista, luego, dijo que "Santa Cruz está convulsionada desde hace tiempo producto de una crisis", que derivó en el pago parcial de salarios el último mes a los empleados públicos, entre otros.

"Acá hay compañeros que no cobraron el sueldo. Hoy tenemos compañeros jubilados con un acampe que no cobraron más del 50% de sus haberes. Los compañeros judiciales directamente no los hay percibido como los docentes", finalizó.