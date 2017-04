Problemas con el tren eléctrico en el segundo día de funcionamiento

Usuarios dieron cuenta de importantes demoras en la "estación modelo" de City Bell y aseguran que esta tarde una formación se detuvo a altura de Hudson. Para contar tu experiencia con el flamante servicio comunicate con EL DIA a través de WhatsApp al número 221 477-9896

El flamante tren eléctrico de la línea Roca que desde el día de ayer une a City Bell y Constitución, presentó problemas este martes y generó malestar entre los usuarios.

Mario, un vecino que abordó una formación en la "estación modelo", como se lo denomina al parador de City Bell, contó que abordó un tren a las 13 y que la marcha era de solo 10 kilómetros por hora ocasionando demoras y preocupación entre los pasajeros.

El viaje prosiguió lento hasta que a la altura de Hudson, para sorpresa de todos los viajantes, la unidad se detuvo por completo. El hombre dijo que al consultar a uno de los guardas sobre el motivo de la detención obtuvo como respuesta "un problema de energía que posiblemente fue causado por el temporal".

"Me sorprendió la respuesta porque apenas llovía. Después el guarda abrió la puerta y nos quedamos esperando a que arranque", relató el usuario.

Finalmente, luego de más de 30 minutos, el tren encendió los motores y siguió su rumbo hacia Constitución.

Pero no fue el único traspié que presentó el servicio ferroviario este martes. Pues hubo usuarios que se quejaron ante las demoras que se registraron en City bell en las primeras horas de la jornada, aparentemente por problemas de energía.

Un usuario contó a este medio que "en el día de ayer recibo con alegría y sorpresa que ya estaba funcionando nuevamente, con lo cual hoy me presento en la estación para tomar la formación que me llevaría a mi trabajo en CABA, y resulta que me encuentro con la ingrata noticia de que no había electricidad".

El hombre dijo que por este motivo tuvo que faltar a su trabajo. "Realmente es una vergüenza que pasen estas cosas, no piensan el daño que le ocasionan a los usuarios", manifestó.

Para contar tu experiencia de viaje en el flamante tren eléctrico podés comunicarte con El Día a través de WhatsApp al número 221 477-9896.