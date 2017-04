Xipolitakis y pilotos pidieron una 'probation' pero los pasajeros se oponen

La vedette Victoria Xipolitakis y dos ex pilotos de Austral pidieron hoy personalmente al Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) que los exima del juicio oral por poner en riesgo un vuelo en 2015 y les otorgue la 'probation', se informó en tribunales.

La audiencia se llevó a cabo en los tribunales federales de Comodoro Py con la presencia de Xipolitakis, que concurrió acompañada de su abogado, Fernando Burlando, y los ex pilotos Patricio Zocchi Molina y Federico Soaje.

Los tres están procesados por poner en peligro la seguridad del avión en un vuelo Buenos Aires-Rosario el 22 de junio de 2015, un delito castigado por el artículo 190 del Código Penal con penas de dos a ocho años de prisión.

La jueza del TOF4 Gabriela López Iñíguez escuchó a Xipolitakis y los aeronautas admitir que cometieron un "error" y solicitaron la suspensión del juicio oral para la concesión de una 'probation', o sea realizar tareas comunitarias.

A su turno, la fiscal Stella Scandura se mostró favorable al otorgamiento de ese beneficio.

Sin embargo, los 14 querellantes, pasajeros que demandaron a la vedette, a los dos pilotos y a la aerolínea Austral, manifestaron su oposición a través de su abogado, Gregorio Dalbón, que a la vez asiste a la ex presidenta Cristina Fernández en demandas civiles.

La acusación del fiscal, Claudio Rívolo, sostuvo que los pilotos pusieron en peligro la seguridad del vuelo AU 2708 al permitirle a la vedette operar el acelerador del avión Embraer 190 durante el despegue, entre otras irregularidades detectadas.

El fiscal sostuvo que "quedó evidenciado" que Xipolitakis fue invitada por el comandante Zocchi Molina a ingresar y permanecer en el cockpit de la aeronave Embraer 190 "en el vuelo AU 2708 del 22/6/15 que fuera piloteada por Soaje, quien aceptó que la nombrada viajara en la cabina".

"Ambos pilotos mantuvieron conversaciones no esenciales con Xipolitakis y además permitieron que operase el acelerador del avión durante la fase crítica de despegue", sostuvo.

Rívolo precisó que los videos obtenidos "ratifican de manera certera" que la vedette "operó el acelerador y Soaje (piloto flying) fue quien le dio las indicaciones relativas a 'cómo y cuándo acelerar', 'si había que acelerar más y cuándo 'soltar'".

Las filmaciones "también exhiben la preocupación de Zocchi Molina en el video extraído del Iphone de Xipolitakis", en frases como "¿esto no va directo (...) a Showmatch, no?", o "mirá Vicky, yo me voy a hundir pero vos te venís conmigo".

Rívolo señaló que "no cabe duda que el riesgo de la actividad, en este caso particular, se ha elevado de manera exorbitante por sobre el de riesgo permitido, en perjuicio de la seguridad operacional".

Asimismo, añadió que "la conducta profesional, instruida, practicada y llevada adelante por los pilotos en vuelos anteriores y conforme narran sus legajos, fue para el vuelo AU 2708, completamente incumplida en términos de seguridad por el desprecio a la normativa".