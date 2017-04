Mariana Fabbiani a Cristina Kirchner: “Soy honesta y honrada”

La conductora le respondió a la ex mandataria por usar su imagen y la de otros tres colegas refiriéndose a la “Cadena Nacional de la Mentira”; Santiago del Moro y Alejandro Fantino ya se habían manifestado al respecto

Recientemente, Cristina Kirchner provocó un gran revuelvo cuando publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que se ve a cuatro conductores y el mensaje “Cadena Nacional de la Mentira”.

Cadena nacional (de la mentira) 💪🏼 Una publicación compartida de Cristina Fernández de Kirchner (@cristinafkirchner) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 11:06 PDT

Mariana Fabbiani, una de las involucradas, decidió responderle a la ex presidenta y en su programa El diario de Mariana, dijo: "Soy honesta y honrada, ¿usted puede decir lo mismo?".

La conductora detalló: "Ayer la ex presidente publicó una foto que me incluía, con Alfredo Leuco, Santiago del Moro y Alejandro Fantino refiriéndose al tema de Santa Cruz, y una foto mía llorando". Luego, explicó que esa imagen no tenía que ver con la cobertura del caso de los disturbios en Santa Cruz, sino que era una captura del momento en que lloraba por las muertes de su abuela y de su amigo Jorge Ibáñez en 2014.

"Lamento profundamente que haya usado un momento tan doloroso de mi vida para hacer política, un golpe bajo, un recurso bajo, Y además me molesta mucho que me haya dicho mentirosa", expresó.

"Demasiado cinismo. Hace 20 años que soy comunicadora, la gente me conoce, vivo de mi credibilidad, soy honesta y soy honrada, ¿usted puede decir lo mismo? Sin dudas son cualidades que va a tener que demostrar ante la Justicia", agregó.

En las últimas horas, también Santiago del Moro salió al cruce y dijo públicamente: "Pido respeto. No me llame mentiroso. La que tiene que demostrar que no lo es ante la Justicia es usted".

Fantino también decidió responderle a la ex mandataria, y durante su programa Animales Sueltos relató: "Me levanté el sábado, y veo en la web de Clarín que Cristina hizo un descargo (...) Señora, se equivocó. No había nada armado. Este es un canal plural que viene haciendo periodismo desde hace muchos años".

"Me metió en el relato a mí. Hacíamos el programa y empezó a ocurrir lo que sucedió", dijo el conductor.