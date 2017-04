Testigo del asesinato del hincha de Belgrano denunció que le balearon la casa

Un testigo clave en la causa por el asesinato del hincha de Belgrano, Emanuel Balbo, ocurrido en el estadio Mario Kempes, Oscar Pacheco, denunció que durante la madrugada balearon su vivienda de la ciudad de Córdoba mientras estaba con su familia.

Pacheco, en diálogo con Cadena 3 contó que siendo "la una de la madrugada, individuos con armas de fuego tiraron dos balazos en la puerta de la casa, reventaron el portón de ingreso al garaje y otra puerta entre éste y la cocina, intentando entrar al domicilio".

"Salí a los gritos para que estos 'malandras' se fueran. Eran cuatro sujetos masculinos de a pie, que previamente reventaron el candado de una reja que conecta la cocina, una cerradura, un vidrio de la puerta y abrieron el auto y dieron vuelta todo", amplió.

"Estoy como testigo de la causa (por la muerte de Emanuel) Balbo y vengo amenazado desde antes, más precisamente desde que declaré, que fue cuando empezaron las amenazas y hostigamientos por Whatsapp, Facebook y llamadas de números privados. También me gritan cosas por la calle", describió Pacheco.

El testigo indicó que ya realizó la denuncia a la policía y a la justicia , pero aún no tiene la custodia que había ordenado la fiscal Liliana Sánchez para todos los testigos del caso y pidió que se haga efectiva la guardia en su domicilio.

Pacheco reveló que conocía a Balbo desde hacía mucho tiempo, ya que ambos eran del barrio Ampliación Ferreyra, allí donde en septiembre de 2012 el propio Oscar "Sapito" Gómez atropelló y mató durante una picada a Agustín Balbo, hermano de Emanuel.

"A Emanuel me lo cruzaba siempre en la cancha. Nos conocíamos desde hace mucho y ese sábado del partido lo vi, lo saludé y después de un rato vi cómo lo increpaba Gómez, incluso cuando dijo que era de Talleres. Y ahí pasó todo", recordó.

"No me van a callar porque miedo no les tengo y se lo prometí a la familia de Emanuel Balbo", sostuvo finalmente Pacheco.