Gastón Soffritti aseguró que no volvería con sus ex

En una entrevista televisiva, Gastón Soffritti aseguró que, en caso de estar soltero, no volvería a salir con Bárbara Vélez ni Laurita Fernández. "No me quedo con ninguna de las dos. Ya conozco de qué se trata. No tengo un mal recuerdo, pero si volvés quiere decir que no aprendiste nada. Y yo aprendí", explicó.

Consultado sobre el conflicto mediático que vivieron Barbie y Fede Bal, expresó: "Es feo cuando pasa algo así. Pero trato de mantenerme al margen. Cada pareja es un mundo y no sé lo que pasó entre ellos".

Y agregó: "Es una lástima cómo terminó y todo lo que pasó… No tengo idea qué pasó, porque no soy amigo de Barbie ni de Fede. Fue una coincidencia que armaron un triángulo amoroso entre Fede, Barbie y Laurita".

El actor contó que se decidió a participar en el Bailando por su novia, Agustina Agazzani, quien el año pasado fue bailarina del certamen. Además, manifestó su interés por hacer algo distinto, “a veces grabar para una tira es como ir al gimnasio, una rutina. Y cambiar por algo que no tiene nada que ver, está bueno".

Para el programa de este año ya están confirmados Nancy Pazos, José Ottavis, Silvina Luna, El Polaco, Chechu Bonelli, el Ogro Fabbiani, Christian Sancho, Naiara Awada, Rocío Oliva, María Eugenia Ritó, Jimena Barón, Melina Lezcano de Agapornis, Peter Alfonso y Flor Vigna, Sol Pérez, José María Muscari y Noelia Marzol, Yanina Latorre, Jey Mammón, y Rocío Guirao Díaz y su marido, Nicolás Paladini.