Un barrio se quedó sin micros por las calles en mal estado

Un pozo enorme que se formó en la calle 140 entre 48 y 49, tan ancho y profundo que terminó vallado para que ningún conductor se lo lleve por delante, obligó a la línea 307 a cancelar su paso por la parada de 47 y 140 y esos servicios de micro que ingresan al casco urbano platense desde Los Hornos cubren el trayecto ahora desde la calle 52, por lo que los usuarios de la zona deben caminar varias cuadras más para abordarlos.

Los vecinos de ese sector de la localidad de San Carlos que se movilizan a través del sistema de colectivos reclaman que el recorrido “se normalice lo antes posible” y es que, según plantean, no sólo tienen la molestia que significa caminar cuatro cuadras más de lo habitual, sino que también el trayecto a pie les resulta “peligroso”, porque de noche, la zona de 52 y 140, donde paran ahora los ramales B y C, carece de buena iluminación, y, aseguran los usuarios, las calles oscuras les generan inseguridad.

Trinidad Romero, que trabaja en una ferretería de 140 entre 47 y 48, hasta hace un mes y medio tenía a 30 metros la parada del micro. Ahora, no tiene otra alternativa que, ya de noche, cuando sale de su empleo, ir hasta 52 y 140 para tomar el micro. “Me complica muchísimo no tener la parada acá cerca. Tengo que hace cuatro cuadras en medio de la oscuridad y me da miedo”, dijo la mujer.

También opinó en el mismo sentido Elsa Franceschini, vecina de 49 entre 139 y 140. “Por acá pasaban el 307 y un ramal del 506. Y ahora, desde que se formó ese pozo, ya no pasan más y hay que ir hasta 52 para tomarlos”.

Desde que se produjo la depresión en el asfalto el 307 toma, en lugar la calle 47, la 52 desde 140 hasta 31.