Enorme desborde cloacal colmó de olor nauseabundo a un sector de barrio Norte

| Publicado en Edición Impresa

En barrio Norte una inmensa pérdida cloacal preocupa a vecinos y comerciantes de la zona que ayer solicitaron que se solucione cuanto antes. “El desborde arranca en 6 y 37, pero las aguas servidas llegan a 35 y desde ahí bajan hasta la avenida 7”, dijo un vecino.

Además de que el derrame ocasiona olores nauseabundos, la gente se inquietó por la proliferación de mosquitos y la posibilidad de que ese foco contaminante sea también propagador de enfermedades.

“Cuando uno guarda el auto en las cocheras, toda esa porquería ingresa al hogar y no hay limpieza que valga, es algo de todos los días”, protestó Micaela Vieytes, vecina de 6 y 37.

Absa informó que no se registraron reclamos formales con relación al problema, pero que en los próximos días se mandará a verificar el inconveniente.

Pérdida de agua

Argentina Leguizamón denunció ayer que en calle 82, entre 8 y 8 bis hay una “descomunal” pérdida de agua que está inundando una columna del alumbrado público.

La mujer consignó que ya hizo 13 reclamos a Absa para que repare el caño, pero aún no recibió una respuesta. “Vivo a una cuadra delegación de Villa Elvira, cuando planteé el problema no me llevaron el apunte y mi temor es que esa columna de luz se caiga sobre una casa o sobre una persona”, sostuvo Leguizamón.

También se remarcó la necesidad de que dejen de perderse tantos litros de agua potable.

Con relación a ese planteo Absa informó a EL DIA que la pérdida será reparada en las próximas horas.